Kinsey Wolanski overraskede både seere og skiløbere, da hun tirsdag aften kom løbende ind og afbrød et løb i Østrig.

Nu bliver hun så straffet med en bøde. Det skriver det schweiziske medie Blick.

23-årige Wolanski blev kendt, da hun under Champions League-finalen sidste år løb ind på banen iført en badedragt.

Tirsdag aften gentog hun så 'succesen' under mændenes FIS World Cup-løb i slalom i Schladming i Østrig.

Her var italieneren Alex Vinatzer på vej mod målstregen, da publikum brød ud i stor jubel. Det fik i første omgang skiløberen til at tro, at han var ved at tage føringen.

Sådan så det ud, da Kinsey Wolanski overraskede alt og alle. Foto: LISI NIESNER Vis mere Sådan så det ud, da Kinsey Wolanski overraskede alt og alle. Foto: LISI NIESNER

Faktisk begyndte han at fejre det, før han indså, at det ikke var ham, men Kinsey Wolanski som publikum var ellevilde med.

Den 23-årige baneløber var løbet ind på pisten og havde stoppet uret, da hun stod ved målstregen med et skilt over hovedet med teksten: 'RIP (hvil i fred, red.) Kobe' til minde om den afdøde basketlegende, der på tragisk vis gik bort i en helikopterulykke søndag aften dansk tid.

Nu koster det hende så en bøde på 2.000 euro svarende til cirka 15.000 danske kroner.

Wolanski blev således kort afhørt af politiet, inden hun blev løsladt og fik lov til at tale med den italienske skiløber, som hun havde forstyrret.

»Det ser ud til, at jeg har fået en ny kæreste« jokede Alex Vinatzer.

Arrangørerne har efterfølgende svaret på, hvad de vil gøre for, at noget lignende ikke sker igen. Men her er svaret lettere opgivende.

»Hør, de kan komme ind til Champions League-finalen med al den sikkerhed, og det er derfor, at vi er nærmest magtesløse over for indtrængende,« siger løbsdirektør Hans Pieren.

Før stuntet ved Champions League-finalen havde Wolanski omkring 300.000 følgere på Instagram. I dag har hun 3,5 millioner følgere.