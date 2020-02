Kinsey Wolanski har gjort opmærksom på sig selv ved verdens største sportsbegivenheder.

Måske ringer navnet ikke umiddelbart en klokke, men det gør hendes kaldenavn, 'kvinden i badedragten' formentlig.

Pigen, som løb ind på banen ved Champions League-finalen i maj og for nyligt afbrød et skiløb med en hyldest til afdøde Kobe Bryant er nemlig ledig på markedet. Det skriver både hun, men også den nu tidligere kæreste, Vitaly Zdorovetskij på Instagram.

Du kan se hendes opslag i bunden af artiklen.

Kinsey Wolanski løber forbi Liverpools Andy Robertson ved Champions League-finalen i Madrid. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Kinsey Wolanski løber forbi Liverpools Andy Robertson ved Champions League-finalen i Madrid. Foto: PAUL ELLIS

Ved Champions League-finalen stormede hun banen iført en badedragt med teksten 'Vitaly Uncensored,' men til skiløbet for nyligt bar dragten altså ikke samme tekst. Og det er altså fordi, at parret er gået fra hinanden.

»Vitaly og jeg har besluttet os for at gå hver vores vej. Efter to års kærlighed, hvor vi har været bedste venner, delt uendelige minder og bygget et liv sammen, er det nu tid til et nyt kapitel i vores liv. Alle laver fejl, men det er tid til, at jeg forlader ham,« skriver Kinsey Wolanski i sit Instagram-opslag.

»Jeg har så meget kærlighed for den person, og jeg håber kun det bedste for ham, og at vi forbliver venner (...) Jeg elsker dig V, og det vil jeg altid gøre.«

Parret delte nyheden med deres mange følgere i december: Kinsey Wolanski har i skrivende stund 3,5 millioner følgere på det sociale medie, mens Vitaly Zdorovetskij har 3,1 millioner.

»Efter de to bedste år i mit liv, fyldt med minder jeg aldrig vil glemme. Kinsey og jeg har besluttet os for at skille vore veje. Den pige har virkelig ændret mit liv, og hun er ærligt den bedste person, jeg nogensinde har mødt. Jeg er så taknemmelig for dig, Kinsey,« skriver Vitaly Zdorovetskij på sin Instagram og indrømmer, at han måske ikke altid har opført sig, som han burde.

»For at være ærlig begik jeg fejl, fejl som jeg vil fortryde resten af mit liv, for jeg har mistet pigen, som jeg troede skulle være mor til mine børn. Kins, du fortjener verdenen, og jeg det er jeg ked af.«

Hændelsen ved skiløbet koster Kinsey Wolanski en bøde på 2.000 euro svarende til cirka 15.000 danske kroner.

Efter Champions League-finalen endte hun dog i fængsel for at være løbet ind på græstæppet på Estadio Wanda Metropolitano.