Mette Graversgaard satte lørdag dansk rekord på 60 meter hæk samt 200 meter.

Den danske sprinter Mette Graversgaard havde noget af en dag, da hun lørdag konkurrerede ved Indoor Track & Field i Wien i Østrig.

Her blev hun indehaver af to danske rekorder inden for få timer, skriver Dansk Atletik på Facebook.

Først satte hun dansk rekord på 60 meter hæk med tiden 8,36 sekunder. Forinden lød rekorden på 8,38 sekunder, og den tangerede hun i december.

Lige knap to timer senere satte hun så rekord på 200 meter med tiden 23,81 sekunder.

Rekorderne kommer ikke bag på hendes træner, Mikkel Larsen, der beretter om blændende form for tiden hos den 24-årige Graversgaard.

- Mette er i kanongod form i øjeblikket. Fysisk har hun aldrig været bedre. Jeg vil ikke blive overrasket, om der skulle komme yderligere forbedringer de kommende uger, lød det fra Mikkel Larsen, da hun lørdag havde slået den første rekord.

/ritzau/