På overfladen virker alt normalt. Den 24-årige amerikanske MMA-fighter Paige VanZant er veltalende, smuk og selvsikker.

Hun en af de største kvindelige stjerner hos verdens førende MMA-organisation, Ultimate Fighting Championship (UFC), og har derudover danset sig til finalen i den amerikanske udgave af underholdningsprogrammet Vild med dans.

https://t.co/oNE15pA3L9 pic.twitter.com/mMv27M72C6 — Paige VanZant (@PaigeVanzantUFC) April 10, 2018

Men i en ny bog åbner Paige VanZant op for en endnu ukendt og sårbar side af sig selv. Hun fortæller blandt andet, at hun 14 år gammel blev gruppevoldtaget af en gruppe drenge, som drak hende fuld til en highschool-fest.

»De flytter mig rundt. De ændrer på min position. Jeg fejler, hver gang jeg forsøger at gøre modstand. Mine lemmer føles som våd cement på min krop. Min hjerne som en tung tåge,« skriver Paige VanZant i bogen ’Rise: Surviving the Fight of My Life’, som blev udgivet tirsdag, og fortsætter:

»Jeg er vågen og ved bevidsthed, men min krop føles død. Jeg ved, hvad der sker, men jeg kan ikke gøre noget for at stoppe det. Jeg har ingen stemme eller intet valg end at give efter og bede til, at det snart slutter.«

Take a moment to remember why you’re here and what you’re fighting for. #FightForMore | Shop @PaigeVanzantUFC's look from our new combat collection: https://t.co/Uk2oNEyjdG pic.twitter.com/X8yXPaZwIp — Reebok (@Reebok) April 12, 2018

Traumerne stoppede dog ikke ved gruppevoldtægten. Rygter om, at hun frivilligt havde haft sex med drengene og ikke var blevet voldtaget, spredte sig på skolen dagene efter hændelsen.

Herefter tog mobningen til og var så nådesløs, at hun ændrede sit efternavn fra Paige Sletten til Paige VanZant. Det gjorde hun, fordi hun blev kaldt ‘Paige Slutton’, som betyder at være let på tråden på dansk.

»Det sværeste for mig var mobberne. Det sendte mig endnu længere ned, at ingen var der for mig,« siger Paige VanZant i et interview til det amerikanske medie MMA Fighting.

Don’t compare yourself to others. There’s no comparison between the sun and the moon, they shine when it’s their time. pic.twitter.com/itFVGPomqQ — Paige VanZant (@PaigeVanzantUFC) February 26, 2018

Paige VanZant håber, at hun med sin historie om mobning og voldtægt kan hjælpe andre i samme situation. Hun vil vise andre, at man kan overkomme selv de mest forfærdelige ting i livet.

»Hvis det ændrer en anden persons liv, når bogen bliver udgivet, så har det, jeg har været igennem, ikke være meningsløst. Så har det ikke kun været forfærdeligt. Så har det ikke kun været en tragedie. Det vil blive noget smukt, og det kommer til at være godt, og det kommer til at hjælpe folk,« siger Paige VanZant.

Jumping switch kick KO after a long-layoff? ✅@PaigeVanzantUFC returns to the Octagon SUNDAY on @FS1!! #UFCSTL pic.twitter.com/p5EA9VQIcG — UFC (@ufc) January 9, 2018

Ti år senere har Paige VanZant banket traumerne sønder og sammen. Hun er ikke længere bange for at fortælle sin historie.

»Det var helt sikkert svært, men det er ti år siden. I dag er jeg meget mere selvsikker. Jeg er kommet videre og er meget succesfuld nu. Så det er svært at se tilbage og være ked af det,« siger Paige VanZant.

UFC-fighteren Paige VanZant plejer lige nu sin brækkede arm og håber på, at hun snart kan blive kampklar, så hun kan kæmpe i 2018.

Paige VanZant startede sin UFC-karriere som lyn og torden med tre sejre i træk. Herefter er det gået ned ad bakke med tre nederlag i hendes sidste fire kampe.