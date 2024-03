Efter de indledende heats til VM i svømning er en dansk holdkap sikret nationsplads til OL i Paris.

Uden at svømme ved det igangværende VM i Qatar har en kvindelig dansk kvartet i disciplinen 4x100 meter fri sikret en nationsplads til sommerens OL i Paris.

Det oplyser SvømDanmark søndag i en pressemeddelelse.

For at forstå holdkappens kvalifikation skal vi tilbage til VM i Japan i sommer.

Danskerne har opnået nationspladsen, fordi de ved den lejlighed leverede så god en tid, at den var nok til at ende blandt de 16 hurtigste tider.

Det står klart efter søndagens indledende heats til de igangværende verdensmesterskaber i Doha, hvor Danmark ikke var i aktion.

Den danske kvartet kommer til at blive noteret for den 14.-16. hurtigste nationstid i 4x100 meter fri fordelt over de to verdensmesterskaber.

I sommer præsterede det danske hold bestående af Signe Bro, Julie Kepp Jensen, Emilie Beckmann og Helena Rosendahl Bach at svømme i tiden 3 minutter og 41,21 sekunder på distancen.

Inden søndagens VM-finale i Doha er Danmark noteret for en tid, der er den 14. hurtigste.

Kun Polen og Slovenien kan overhale Danmark, men selv ikke det vil kunne spolere den danske nationsplads.

Finalens seks øvrige nationer er allerede noteret for hurtigere tider end Danmarks tid fra VM i Japan.

Det er ikke sikkert, at det er de samme fire svømmere, der sikrede nationspladsen, som også ender med at komme med til OL.

- Hvilke kvinder, der kommer til at repræsentere Danmark i holdkappen i Paris, hvis Danmarks Olympiske Komité officielt udtager holdkappen, står dog først klart efter kvalifikationsperioden, oplyser svømmeforbundet.

Kvalifikationsperioden løber til og med Danish Open 11.-14. april.

/ritzau/