En grim sag har ramt under VM i rugby.

En 37-årig irsk kvinde, der var i Bordeaux for at støtte sit hold, blev natten til mandag udsat for et seksuelt overgreb af tre mænd.

De er nu efterlyst, fortæller RMC.

Lidt over midnat havde lokale alarmeret politiet om overfaldet kvinden, der angiveligt blev hun voldtaget få meter fra den lejlighed, hun lejede, nær Quai Richelieu.

Irlands fans på vej til stadion. Foto: Romain Perrocheau/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Irlands fans på vej til stadion. Foto: Romain Perrocheau/AFP/Ritzau Scanpix

Der er i disse dage irsk politi til stede for at hjælpe med VM-afviklingen, og de har hjulpet de franske kollegaer med at efterforske sagen samt taget sig af kvinden.

Hun fortalte efterforskerne, at hun var blevet seksuelt misbrugt af tre mænd, der flygtede.

VM begyndte 8. september og løber helt til 28. oktober.