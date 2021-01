Den levende journalist-legende Kurt Thyboe er i dyb sorg.

Hans elskede kone, Marianne Wåhlin Thyboe, er gået bort. Det skriver Thyboe selv på Facebook.

»Min Kvinde, mit livs kærlighed, Marianne Wåhlin Thyboe, døde fredag den 15. januar 2021, kun 72 år. Uventet…chokerende…som et flænsende lyn, der smadrede hendes liv og mit…« skriver den 80-årige journalist, forfatter og digter, som er kendt for sine farverige skriverier og ekspressive kommentatorstil inden for sportens verden.

Thyboe og hans kone, Marianne, har været bosat i en lang årrække i den spanske badeby Castelldefels, som ligger uden for Barcelona. Han hylder sin nu afdøde kone med en rørende besked, som er holdt i hans særlige skrivestil, på Facebook, hvor hilsnerne vælter ind.

»Hun favnede verden og alle i vores familie har et mægtigt hul…for evigt. Hun var min Dronning…og vi havde vild passion…Hun bar mig gennem alt… Sammen var vi usårlige…forbi alle grænser. Mary, my lady var empatisk…aldrig et ondt ord om nogen…Når jeg var helt nede…ruskede hun mig…ta’ nu fat…rejs dig… Men savnet… og sorgen… lammer mig. Kurt.«

Kurt Thybore er især kendt for sin passion for boksning, som han blandt andet har skrevet om i B.T. og Ekstra Bladet, hvor han har været sportsredaktør. Derudover har han dækket mange af de store boksekampe på tv i mange år på TV3 op gennem 90erne.

Uden for sportskredse er Thyboe kendt som den tidligere mangeårige chefredaktør for nøgenbladet Ugens Rapport, som var en bragende succes i 70erne, ligesom han har medvirket i 'Vild med Dans'.

Thyboe er foruden boksning også en stor elsker af især spansk fodbold, hvor Real Madrid er favoritholdet. Han har skrevet flere bøger blandt andet den underholdende selvbiografi, 'Kurt. Storyteller. Mit liv'.

Programmet "Vild Med Dans". Her Kurt Thyboe og Karin Frimodt. Foto: Jonas Vandall Ørtvig

Kurt Thyboe oplyser på Facebook, at familie og venner siger farvel til Marianne og 'hylder hendes liv, gemyt og fandenivoldskhed' den 27. januar i Annisse Kirke 3200 Helsinge.

Grundet corona vil der ikke tillades store forsamlinger, hvorfor familien i stedet til sommer vil afholde en ekstra mindehøjtidelighed. B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Kurt Thyboe.