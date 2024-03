Danmark var bedst i de indledende sejladser i Sydney, men missede akkurat den første grandprixsejr.

Den danske båd i SailGP blev søndag nummer to efter Australien i det australske grandprix i Sydney.

Danskerne samlede flest point i de fem indledende sejladser og dystede mod New Zealand og Australien i finalesejladsen, men her var værterne stærkest, og Danmark blev toer.

- Det var et tæt løb, og vi gav det en god chance, men vi begik bare et par fejl, og i de situationer vil et hold så godt som Australien udnytte det, siger den danske skipper, Nicolai Sehested, i en pressemeddelelse.

Australiens skipper, Tom Slingsby, har respekt for det danske hold, der endnu har sin første grandprixsejr til gode.

- Jeg har hele året sagt, at Danmark er en reel konkurrent, og vi så hvorfor i dag. Holdet bliver enormt godt i stærk vind. Vi formåede at overhale dem ved den første vending, og jeg troede, at vi ville sejle fra dem.

- Ingen har formået at komme tilbage og overhale os, når vi først har overhalet dem, men de kom så tæt på det ved både det næstsidste og sidste mærke. Fuld kredit til Nicolai og holdet, da de forbedrer sig så hurtigt, siger Tom Slingsby.

Efter 8 af 13 grandprixer i 2023/24-sæsonen fører Australien foran New Zealand og Danmark i den samlede stilling.

/ritzau/