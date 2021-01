For to år siden gennemgik hun en voldsom operation og fik to metalstænger og 22 skruer opereret ind i ryggen, og nu har hun vundet et prestigefuldt skihop.

Norske Eirin Maria Kvandal er et menneske i sin helt egen kategori.

Det viste hun for en uge siden, da hun vandt en turnering i slovenske Ljubno og tog sin første verdenscup-sejr.

Som barn blev hun glad for skihop, ligesom resten af familien, men da hun var 15 år, blev en voldsom skævhed i ryggen opdaget, og som hun blev ældre, blev det kun værre. Skoliose hedder sådan en skævhed i fagtermer.

Eirin Kvandals ryg før og efter operationen. Vis mere Eirin Kvandals ryg før og efter operationen.

Og da Eirin Maria Kvandal tog sin sportsgren enormt seriøst og ville dyrke det på øverste plan, gennemgik hun i december 2018 operationen.

»Det første, jeg tænkte på, var egentlig mit skihop. I begyndelsen var vi sikre på, at det ikke krævede nogen operation, så det kom som lidt af et chok. Jeg var ikke så bange for selve operationen, men tænkte mere på al den træning, jeg ville misse,« siger hun til TV 2 Norge.

Kirurgen fortalte hende, at hun efter et halvt år kunne begynde at løfte på ting, og den prognose gav hende modet til at få foretaget operationen, der varede hele syv timer.

»Da jeg vågnede op, spurgte jeg lægen, om jeg kunne bevæge fødderne. Det kunne jeg heldigvis. Jeg var ikke lam!,« lyder det fra Eirin Maria Kvandal, som skulle vise sig at kunne meget mere end blot at bevæge sin krops dele.

Og præcis på seksmånedersdagen for sin operation, 3. juni 2019, gik hun så i gang med at opbygge sine muskler.

To måneder efter det havde hun allerede så meget fremgang, at hun kunne påbegynde sin sport for alvor.

Derefter gik det ellers bare slag i slag. I sommeren 2020 blev hun udtaget til det norske landshold, og i januar stod hun som vinder i Slovenien.

»Det var en helt syg, dejlig følelse. At høre nationalsangen blive spillet var utroligt fedt, specielt når man ved, hvad man har lagt i det for at komme hertil. Det er det hele værd. Utrolig, utrolig dejlig følelse,« lyder det fra den norske guldfugl.

Eirin Maria Kvandal er i dag 19 år og klar til at indtage verden.