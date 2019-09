Mark O. Madsen står på plakaten, når verdens største MMA-forbund, UFC, for første gang er i Danmark.

Mark O. Madsen er ikke hovednavn ved lørdagens UFC-stævne i Royal Arena, men han er såkaldt "Co Main Event".

Det på trods af, at han endnu ikke har kæmpet en eneste kamp i verdens største MMA-forbund, UFC. Kun en sejr tæller for danskeren.

- Jeg har planlagt alt efter, at jeg vinder lørdag, lyder det selvsikkert fra Madsen.

- Nu handler det om at forfølge den sportslige ambition 100 procent og blive så god som muligt, siger han.

Modstanderen er italieneren Danilo "Caterpillar" Belluardo, der har kæmpet en kamp i UFC og tabt.

Ifølge Christian Colombo, der er tidligere UFC-kæmper og ekspertkommentator hos Viaplay, er det en modstander, danskeren skal slå.

- Chancen er god, da Belluardo ikke er toppen af poppen. Det er en modstander, Mark skal slå, hvis han vil gøre sig forhåbninger om at blive i UFC, vurderer Christian Colombo.

Det ligger samtidig et ekstra pres på danskeren, at han er på som et af de store navne ved lørdagens stævne.

- Det er jeg stolt over, og det er en anerkendelse af det arbejde, vi har lagt i det her projekt de sidste 19 måneder, siger Mark O. Madsen.

For MMA-kendere kan det måske undre, at den tidligere bryder er med som et af hovednavnene, selv om det er danskerens debut i det fine selskab. Mange af kæmperne lørdag har flere UFC-kampe på cv'et.

- Han er en skidegod forretningsmand, og han har kunnet sælge varen Mark O. Madsen. Det må man tage hatten af for, siger Christian Colombo.

Den anden dansker, som skal i buret i weekenden, er Nicolas Dalby, der har en længere MMA- og UFC-karriere bag sig. På papiret er hans modstander også langt sværere end Madsens, vurderer Colombo.

Mark O. Madsens modstander ser danskeren som en sand gentleman og stor atlet, men han har samtidig stor tiltro til sine egne evner.

- Jeg ser mig selv som en komplet MMA-kæmper, så jeg tror ikke, jeg får problemer i løbet af kampen, siger Danilo Belluardo.

Aftenens hovedkamp er mellem svenske Jack "The Joker" Hermansson og amerikanske Jared "The Killa Gorilla" Cannonier.

