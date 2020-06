DIF har vedtaget nye tiltag mod matchfixing, og kulturministeren ser positivt på brugen af anonyme vidner.

Matchfixing er en trussel for dansk idræt, og derfor vedtog Danmarks Idrætsforbund (DIF) i weekenden en række nye tiltag.

Tiltagene skal gøre det sværere at slippe af sted med aftalt spil i idrættens verden.

Blandt andet er strafferammerne hævet, og det er gjort muligt, at atleter og andre kan vidne anonymt for at opklare sager om snyd i sportens verden.

Kulturminister Joy Mogensen (S) peger på, at whistleblowers før har været med til at hjælpe i dopingsager og hilser initiativet velkommen.

- Det er vigtigt, at idrætten tager matchfixing meget alvorligt og på dette område får nogle bedre redskaber til at opklare sager.

- Whistleblower-ordninger har for eksempel på dopingområdet vist sig at bidrage til at afsløre snyd, siger Joy Mogensen.

DIF har vedtaget, at matchfixing skal medføre en udelukkelse på minimum to år, mens der også skal sanktioneres med udelukkelse for at undlade at samarbejde.

- Matchfixing eller snyd er en af de største udfordringer i idræt. Det er vigtigt, at Danmarks Idrætsforbund optrapper kampen mod matchfixing.

- Vi kender ikke omfanget, men vi har haft sager i Danmark, og vi ved, at det er et stigende problem internationalt, siger Joy Mogensen.

Hun håber, at initiativerne er nok til at få bugt med problemerne med matchfixing, som har vist sig svært at opklare.

- Det er et skridt i den rigtige retning. Og så skal vi huske, at matchfixing ofte krydser både myndigheder og grænser.

- Derfor skal vi fortsætte det gode arbejde, vi har sat i gang i hos Den Nationale Platform for Bekæmpelse af Matchfixing, som handler om at koordinere bekæmpelsen af matchfixing herhjemme og internationalt.

- Der er ingen lette løsninger, og bekæmpelsen af den er et fælles ansvar, hvor idrætsorganisationer, idrætsudøvere, spiludbydere og myndigheder må samarbejde, siger kulturministeren.

/ritzau/