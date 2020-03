Joy Mogensen er ked af det på atleternes vegne, men mener OL-udsættelse er nødvendig midt i corona-usikkerhed.

Tirsdag blev det en kendsgerning, at OL 2020 bliver udsat til 2021 som følge af coronakrisen.

Det er kulturminister Joy Mogensen (S) ked af på de impliceredes vegne, men hun mener ikke, at det kunne være anderledes.

- Det er en rigtig stor beslutning, som jeg tror bliver mødt med stor sorg hos mange, der har glædet sig og trænet op til det, men af hensyn til atleternes og tilskuernes sikkerhed og sundhed, så synes jeg, at det var rigtigt at gøre, siger Joy Mogensen.

OL skulle begynde om nøjagtigt fire måneder i Tokyo, men selv om der kan ske meget inden da, er usikkerheden for stor, mener Joy Mogensen.

- Som det udvikler sig nu over hele verden, er det svært at sige, hvor vi er henne på det tidspunkt, hvor det skulle have været afholdt, men fordi OL netop skal være en fejring af sporten, synes jeg, at det er rigtigt ikke at krydre det med usikkerhed omkring sundhed og risici ved at deltage.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark mener også, at det var den rette beslutning, men i samme åndedrag pointeres det, at det bliver en dyr omgang at udsætte begivenheden.

Tirsdag lød det fra direktør Lone Hansen, at der ikke er penge nok i Team Danmarks kasse til at understøtte de danske OL-atleter i yderligere 12 måneder.

Det økonomiske aspekt skal derfor drøftes på politisk plan, medgiver kulturministeren.

- På nuværende tidspunkt er det kun få timer siden, at beslutningen blev truffet, men jeg er meget opmærksom på, at kulturministeriet og regeringen skal have en dialog med idrætsorganisationerne om, hvordan vi forsikrer, at vi også er klar til OL i 2021, siger Joy Mogensen.

/ritzau/