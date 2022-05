Lørdag sejrede H.K.H. Kronprinsesse Mary ved sit blot andet MA1-stævne.

Det gjorde Kronprinsessen på den 13-årige hingst Edelman, hvor hun blandt andet vandt foran sin egen ridelærer.

Det skriver Ridehesten.com.

Kronprinsesse Mary har redet nogle M-klasser før til stævner, men det er første gang hun sejrer i MA1. Sejren var ved et C-stævne, som er et såkaldt distriktsstævne. MA1 er dog blandt de sværere programmer, man kan stille til start i.

Kronprinsessen, der tidligere i år kunne fejre sin 50-års fødselsdag, rider for Frederiksværk Rideklub og træner hos Karin Nissen, der altså også deltog i lørdagens klasse, og her slog eleven jo sin træner.

Mary begyndte allerede for et par år siden at markere sig på stævnebanerne i dressur på to forskellige heste til både distrikt- og landsstævner.

I oktober 2020 vandt hun klassen MB2 – også på hesten Edelmann

Tre uger forinden – i 2020 – havde hun debuteret i klassen MB0. Med sejren i lørdagens MA1 er det derfor tydeligt, hun og hesten udvikler sig og det går fremad for deres fælles udvikling.