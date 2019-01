Det danske sportsår 2018 er slut, og 2019 er allerede i fuld gang.

B.T. Sport har ved årets Sportsgalla i Herning spurgt en række sportspersonligheder, hvad de husker 2018 for, og hvad de forventer af 2019.

Jesper Nøddesbo, håndboldspiller, om sit sportslige 2018 og et kig frem mod 2019:



»Jeg har rigtig svært ved at svare på det (2018, red.). For at være helt ærlig, er mit hoved slet ikke sporet ind på sport i aften.«

»Jeg har et VM i januar (2019, red.), hvor jeg skal være ambassadør, som jeg glæder mig rigtig meget til, men skal jeg tænke tilbage, har jeg svært ved lige at spore mig ind,« siger Jesper Nøddesbo og fortsætter:



»Jeg glæder mig til at være ambassadør, og jeg tror, det bliver det fedeste event. Jeg håber, folk bakker op om det. Jeg tror ikke, du får et federe indendørs event. Jeg håber, Danmark hiver medaljer hjem ved VM – hvilken karat det bliver, er svært at sige, men jeg tror, potentialet er der.«

Daniel Wagner Jørgensen, parasportsudøver, i atletik og snowboard:



Om sit eget 2018:



»Det har været hektisk og begivenhedsrigt. Der er sket meget. Vinter-PL, para-EM i atletik. Jeg har nået mange ting og er utrolig stolt af de ting, jeg har opnået og dem, jeg har omkring mig til at bakke op. Det er jeg taknemmelig for,« siger Daniel Wagner.

»Højdepunktet var nok guldmedaljen til EM, hvor jeg slog personlig rekord. Det havde jeg slet ikke regnet med. At kunne komme tilbage på den måde og vise mit høje bundniveau og vise mit nye samarbejde med min nye træner, det var ret imponerende, hvis jeg selv skal sige det. Jeg glæder mig til at se, hvad 2019 bringer.«

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik:



Om Danmarks sportslige 2018:



»VM i ishockey på dansk grund var en kæmpe succes for Danmark. Lars Eller og Stanley Cup var også meget stort. Jeg synes, Valgren gjorde en god figur, og jeg tror, han kommer meget længere i år,« siger Kronprins Frederik, der også sætter et par ord på forventningerne for Danmarks sportslige 2019:



»Det er gisninger. Jeg tror og håber lidt på, at nogle af cykelrytterne kom lidt op at prikke til noget stort. Mere kan jeg ikke sige.«

Morten Stig Christensen, generalsekretær i DHF:



Om håndboldåret 2018:



»Vi har mistet medlemmer i 25 år, men nu er der stilstand. Det er et kæmpe mål for os. Vores ligaer har været fantastiske. Flere ligahold på herresiden har klaret sig flot. Det er et håndboldår, der er på vej frem. Og så håber jeg, herrelandsholdet laver et super resultat ved VM. Det vil være toppen af kransekagen. Ved kvindernes EM havde vi håbet, de kunne kravle længere op. Vi troede, vi var tættere på de bedste, så vi er hjemme og evaluere på det. Både vi og spillerne havde forventet lidt mere. Det skal vi selvfølgelig arbejde videre på.«



Hvad forventer du af slutrunden for herrerne?

»Jeg håber på og ved også, at slipper vi for skader, kan vi spille os i semifinalen. Det tror jeg, vi har en fornuftig mulighed for, og så tager vi den derfra.«