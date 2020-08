Yuri Ganus har som antidopingchef kritiseret den russiske regering for ikke at gøre nok i kampen mod doping.

Chefen for Ruslands Antidopingagentur (Rusada), Yuri Ganus, er blevet fyret.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass og Reuters.

Et flertal af Rusadas medlemmer stemte fredag for at afskedige chefen, der har været særdeles kritisk over for den russiske regerings antidopingarbejde.

Det skriver Ruslands statsejede nyhedsbureau, Tass.

Ifølge chefen for Ruslands Olympiske Komité var beslutningen enstemmig. Det siger han på et pressemøde fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ganus har vakt opsigt med sine udmeldinger om landets store dopingskandale i sin stilling som Ruslands førende dopingbekæmper.

Han har blandt andet kritiseret den russiske præsident, Vladimir Putin, og opfordret ham til at komme mere på banen.

I forbindelse med Ganus' exit har Rusadas vicechef, Margarita Pakhnotskaya, også forladt sin post. Det skriver Tass.

Den russiske dopingskandale rullede første gang i 2015, da en uafhængig komité i Det Internationale Antidopingagentur (Wada) afslørede beviser for et årelangt statsstøttet dopingprogram i Rusland.

Afsløringen førte til en karantæne, der betød, at flere end 100 russiske atleter blev udelukket fra OL i Rio i 2016.

Rusland blev som nation samtidig nægtet adgang til vinter-OL i 2018.

Karantænen blev ophævet i september 2018, men et år senere kom der en ny bombe fra (Wada). Antidopingagenturet konstaterede omfattende manipulation med data fra et laboratorium i Moskva.

Den tidligere chef for Ruslands antidopinglaboratorie Grigory Rodchenkov var som whistleblower med til at afsløre den oprindelige dopingskandale.

Han fortalte, hvordan systematisk doping foregik i tæt samarbejde med Ruslands sportsministerium og landets efterretningstjeneste.

Manipulationen med data, der blev afsløret i efteråret 2019, førte til, at Wada udelukkede Rusland fra store, internationale sportsbegivenheder i fire år.

Rusada har erklæret sig uenig i beslutningen, der i november skal behandles af Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

