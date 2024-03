Formstærke Sønderjyske tog en smal sejr i Rødovre, der stadig må bæve for slutspilspladsen.

Kapløbet om at sikre sig den sidste slutspilsplads i ishockeyligaen har udviklet sig til lidt af et snegleræs.

Duellen står mellem Frederikshavn og Rødovre, og begge klubber bare taber og taber og rykker sig ikke ud af stedet i bunden af tabellen.

Tre spillerunder før afslutningen på Metal Ligaen indtager Rødovre slutspilspladsen med 37, hvilket er et mere end Frederikshavn. Men det er ikke just et formstærkt Rødovre-hold, der kæmper for at komme i kvartfinalen.

Onsdag aften tabte den københavnske forstadsklub for syvende gang i træk. Hjemme i Holger Danske Arena blev det 1-2 mod Sønderjyske.

Efter at Mathias Kløve Mogensen havde bragt gæsterne foran i anden periode, skabte Marcus Almquist ellers jubel blandt de godt 800 tilskuere ved at udligne til 1-1 i powerplay.

Men sønderjyderne, der har været ligaens bedste hold efter årsskiftet, slog igen og lavede sejrsmålet ved Oskar Drugge.

Med nederlaget forspildte træner Olaf Ellers tropper endnu en chance for at lægge afstand til Frederikshavn, som man møder i en potentielt altafgørende kamp i sidste spillerunde.

Frederikshavnerne har tabt 10 af sine seneste 11 kampe.

/ritzau/