Corona-pandemien har smadret endnu et arrangement.

For Dansk Varmblods Hingstejkåring samt messen Hest & Rytter i MCH Messecenter i 2021 er blevet aflyst.

Det skriver Dansk Varmblod i en pressemeddelelse.

»Vi har trukket afgørelsen så længe, vi har kunnet. Nu har vi erkendt, at som verden udvikler sig, er det utænkeligt, at vi kan lave arrangementet i Herning til marts. Og ikke mindst skaffe det økonomiske fundament,« siger Dansk Varmblods direktør Casper Cassøe.

Dansk Varmblod - Hingstekåring 2012 Herning Messe Center. Heste interesserede fra hele landet var i weekenden samlet i Herning til at se på heste og udstyr. Derudover konkurrere i forskellige konkurrencer. Foto: CLAUS FISKER

Aflysningen får store økonomiske konsekvenser for arrangøren, fremgår det.

»Økonomisk har COVID-19-pandemien haft store konsekvenser for forbundet, hvor flere stillinger er blevet nedlagt. Man forventer et ikke ubetydeligt underskud for 2020, og med aflysningen af Hingstekåringen i Herning næste år vil konsekvenserne fortsætte for regnskabet i 2021.«

»Forbundet har en omsætning på mere end 20 millioner i forbindelse med afviklingen af eventet i Herning.«

Som regel har mellem 60.000 og 70.000 detlaget i det store arrangement hvert år. Men i 2021 har man måttet erkende, at det ikke kan lade sig gøre.