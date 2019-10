Retssag mod Lamine Diack og Papa Massata Diack indledes i januar. De tiltales for hvidvaskning og korruption.

Retssagen mod den tidligere præsident i Det Internationale Atletikforbund (IAAF) Lamine Diack og sønnen Papa Massata Diack begynder 13. januar næste år i Paris.

Det meddeler det franske retssystem mandag ifølge AFP.

De to senegalesere er blandt andet tiltalt for at have medvirket til organiseret hvidvaskning, bestikkelse og korruption.

Sagen er blevet efterforsket i Frankrig i månedsvis, fordi de involverede mistænktes for at have brugt landet til at hvidvaske penge. Alene hvidvask kan give op til ti år i spjældet.

86-årige Lamine Diack var præsident i IAAF fra 1999-2015, men hans regeringstid sluttede i kaos med beskyldninger om, at han sammen med sin søn prøvede at forhindre en dopingsag mod Rusland mod betaling.

Papa Massata Diack har tidligere arbejdet som marketingskonsulent for IAAF. Ligesom sin far nægtede han at deltage i efterforskningen af sagen.

Far og søn har angiveligt også scoret kassen på at sørge for, at værtskaber for internationale atletikstævner havnede bestemte steder, og at tv-rettighederne til stævnerne ligeledes havnede på bestemte hænder. Den del af sagen efterforskes stadig.

Yderligere fire personer er tiltalt i sagen og skal også stå skoleret, når retssagen indledes i januar, skriver AFP.

Det drejer sig om Valentin Balakhnichev, der er tidligere præsident i Det Russiske Atletikforbund, Alexei Melnikov, der er tidligere landstræner for russiske mellemdistanceløbere, Habib Cissé, der er tidligere rådgiver for Lamine Diack, og Gabriel Dolle, der er tidligere antidopingchef i IAAF.

IAAF udelukkede i november 2015 Rusland fra alle internationale atletikkonkurrencer på grund af mistanke om, at landet havde et statskontrolleret dopingprogram.

Russiske atleter var udelukket fra at konkurrere under det russiske flag ved OL i Rio året efter, og russerne er stadig ikke taget til nåde af IAAF.

/ritzau/