Valget af partner kunne næsten ikke blive mere akavet for Marcus Jordan, hvis far tilsyneladende kun har sagt fem små ord om hans udkårne.

Basketball-legenden over dem alle, Michael Jordan, triumferede stort med makkeren Scottie Pippen ved sin side, da de tog regerede i NBA, men nu har den nærmest ustoppelige duo fået en ny forbindelse.

Jordans yngste søn, Marcus, har nemlig fundet sammen med Larsa Pippen, der var gift med Scottie Pippen i hele 24 år, før de blev skilt.

I programmet 'Pablo Torre Finds Out' fortæller de om at være et umage par, fortæller New York Post.

Larsa Pippen og Marcus Jordans kærlighed kan ikke skjules. Foto: Mpi04/AP/Ritzau Scanpix

»Det er akavet og underligt, jeg forstår det godt. Men for os er det altså ikke sådan,« siger Larsa Pippen, der også er kendt for sin deltagelse i realityprogrammet 'Real Housewives of Miami'.

Siden offentliggørelsen af forholdet har de kulørte medier i USA prøvet at finde ud af, hvordan Scottie Pippen og Michael Jordan havde det med den nye romance.

»Jeg er ikke bekymret for min eks eller Marcus' far. Vi er alle voksne mennesker,« siger hun.

Den 49-årige kvinde ville dog helst ikke ind på, hvor meget hun havde set til sin svigerfar. Og så afslørede 32-årige Marcus de få ord, som hans legendariske far havde ytret angående forholdet.

Scottie Pippen dengang han var gift med Larsa Pippen. Foto: Barry Brecheisen/AP/Ritzau Scanpix

»Det vigtigste fra min far var, at han sagde: 'Du er en voksen mand,'« lyder det fra Marcus Jordan.

»I sidste ende så er han glad, hvis jeg er glad. Han har aldrig blandet sig blandet sig før Larsa, og han kommer ikke til det fremover.«

Parrets kærlighed blev offentliggjort i starten af året - lidt over et år efter Larsa Pippen blev skilt fra Scottie Pippen, der vandt seks NBA-mesterskaber med Michael Jordan.