Diplomatisk immunitet.

Det er Boris Beckers seneste krumspring for at slippe fri af den konkursbegæring, der har forfulgt ham siden juni sidste år.

Den tidligere tennisstjerne er blevet udnævnt til sports-ambassadør i EU for Den Centralafrikanske Republik, og hans advokater gik torsdag i sidste uge til højesteret i London med et krav om, at han derfor ikke længere kan retsforfølges.

»Beslutningen om at påbegynde en konkurssag mod mig var både uberettiget og uretfærdig,« lyder det fra Boris Becker i en udtalelse:

»En flok anonyme og illoyale bankfolk og bureaukrater pressede mig til en fuldstændig unødvendig konkurserklæring, som har påført mig en hel masse skade både forretningsmæssigt og professionelt og mod dem tæt på mig. Jeg har nu påberåbt mig diplomatisk immunitet, som jeg faktisk er forpligtet til at gøre, for at bringe denne farce til ende, så jeg kan begynde at genopbygge mit liv, siger Becker ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han påberåber sig diplomatisk immunitet med henvisning til Wiener-konventionen om diplomatiske forhold fra 1961.

Det var den engelske investeringsbank Arbuthnot Latham, der i juni sidste år førte konkurssagen mod Boris Becker på grund af gæld fra 2015. Banken har over for AFP ingen kommentarer til den 50-årige tyskers krav om diplomatisk immunitet.

Siden konkurssagen kom frem er Boris Beckers dårlige økonomi blevet oprullet i flere medier. Blandt er det blevet fortalt, hvordan han har soldet mere end en milliard kroner bort.

Han er også blevet tvunget til at sælge flere af sine tennisklenodier - men i et enkelt tilfælde blev han afsløret på tv, fordi han opførte sig mistænkeligt

I øjeblikket er flere ting fra Boris Beckers tenniskarriere til salg hos auktionshuset Wyles Hardy and Co i håbet om at samle penge sammen til at dække underskuddet.

Se nogle af dem her:

Kuratoren bag Boris Beckers konkursbo siger, at man ikke 'accepterer' den diplomatiske immunitet som en undskyldning for at slippe ud af det økonomiske morads, han er havnet i.

»Vi lykønsker hr. Beckers med udnævnelsen til at promovere sport for Den centralafrikanske Republik, men vi tror på, at det ikke har nogen materiel betydning for hr. Beckers konkurs,« lyder det i en udtalelse ifølge AFP.

Det er ikke kun på det økonomiske plan, at Boris Becker har haft problemer gennem det seneste år. For nylig kom det frem, at han skal skilles fra sin hustru, Lilly. De nåede at være gift i ni år.