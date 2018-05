LeBron James var igen den helt store profil, da Cleveland tog en dramatisk sejr over Toronto i NBA's slutspil.

Cleveland. LeBron James har været helt ustoppelig i årets NBA-slutspil.

Natten til søndag dansk tid var Cleveland Cavaliers-stjernen med tilnavnet "King James" endnu en gang kampafgørende, da han i sidste sekund sendte bolden i kurven til en 105-103-sejr over Toronto Raptors.

Dermed bringer Cleveland Cavaliers sig foran med 3-0 i kampe i serien, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Vinderen går videre til konferencefinalen - svarende til NBA-semifinalen.

I nattens sejr endte LeBron James med 38 point, som han krydrede med syv assister, seks rebounds og tre steals.

Cleveland Cavaliers indledte serien mod Toronto Raptors med to sejre i den canadiske storby. Også her var James i storform, hvilket blandt andet fik ESPN's kommentator Mike Jones til at omdøbe Toronto til "LeBronto".

I kamp tre natten til søndag var Cleveland foran det meste af kampen.

Toronto Raptors fik dog stablet et comeback på benene og udlignede til 103-103 med under ti sekunder tilbage af opgøret.

På det efterfølgende angreb tog LeBron James ansvar.

Den 33-årige stjerne fik med cirka halvandet sekund tilbage af kampen sendt bolden mod kurven. Bolden ramte først glasset bag kurven, inden den gik i, netop som tiden rendte ud.

Dermed tog Cavaliers sejren, og James kunne lade sig hylde af hjemmepublikummet i Cleveland.

Tidligere natten til søndag udspilede der sig også et drama i Philadelphia.

Her måtte Philadelphia 76ers og Boston Celtics ud i overtid for at finde en vinder i kamp tre mellem de to hold.

Gæsterne fra Boston Celtics trak det længste strå og endte med en sejr på 101-98. Dermed udbygger Celtics sin føring i serien til 3-0.

Vinderen af serien mellem Cleveland og Toronto møder vinderen af serien mellem Philadelphia og Boston i Eastern Conference-finalen.

