9.275 løbere passerede mållinjen ved Fortunen i det 51. Eremitageløb. Nogle var hurtigere end andre, men alle var vindere.

Siden 1985 har vi kåret årets mandlige og kvindelige eremitageløber. To løbere, som lever op til E-løbets grundidé: Regelmæssig træning for sundhed, velvære og et længere liv.

Det er nu 35. gang, vi skal hædre to løbere, men i år med dén ændring, at der bliver tale om en motionist og et talent/en eliteløber.

Har du et forslag til en af hæderspriserne, så lad os høre fra dig. Mail senest 1. november til journalist Peter Fredberg, fred@bt.dk, med en begrundelse for din indstilling.

De to løbere bliver hyldet ved en festlighed i De Gamle Stuer på Berlingske, hvor avisens grundlægger, bogtrykker og kammerherre Berling, flyttede ind i 1765. B.T.s chefredaktør, Michael Dyrby, overrækker dem B.T.s sølvfad.

E-løbets arrangører, Københavns Idræts-Forening og Københavns Skiklub, ser frem til det 52. E-løb. Kryds allerede nu datoen for motionsfesten i Dyrehaven ind i kalenderen: Søndag 4. oktober 2020.