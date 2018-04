Dartlegenden Eric Bristow er død.

Han fik torsdag et hjerteanfald efter at have deltaget i promo-arbejde i forbindelse med et Premier League Darts-stævne i Liverpool.

Her havde Eric Bristow spillet med VIP-gæster, og da han forlod Echo Arena, faldt han om på vej mod sin bil. Han blev 60 år gammel.

Det skriver Daily Mirror.

Nyheden om hans dødsfald blev senere på aftenen annonceret i salen, da Premier League Darts-stævnet var i fuld gang. Og de to topspillere, der på det tidspunkt var i gang med en kamp - Peter Wright ogDaryl Gurney - brød sammen i tårer på scenen.

Emotional scenes as Peter Wright and Daryl Gurney play out a 6-6 draw to end the night in Liverpool. pic.twitter.com/VMX8WTd3So — Live Darts (@livedarts) 5. april 2018

Efter begyndte publikum i salen at synge 'There's only one Eric Bristow' (Der er kun én Eric Bristow, red.).

Formanden for PDC (Professional Darts Corporation), Barry Hearn, siger ifølge BBC, at dartspilleren med tilnavnet 'Crafty Cockney' altid vil være en legende i dartverdenen og i britisk sport'.

»Det er svært at tro. Han arbejde som sædvanligt med gæsterne, men fik det dårligt, kollapsede og døde. Vores tanker går til hans familie, for det her kommer som et kæmpe chok i hele dartverdenen,« siger Barry Hearn:

Læs også: Sportsstjerne anholdt efter vanvidsangreb mod bus: 'Det er ækelt og giver mig kvalme'

»Der var spillere i tårer på scenen i aften, og publikum råbte hans navn igen og igen på grund af den indflydelse, han havde på dart-sporten. Verdenslegende er et lidt for brugt ord, men det er en underdrivelse, når det kommer til Eric Bristow.«

Erik Bristow blev verdensmester fem gange (mellem 1980 og 1986), og han var medstifter af PDC, der blev skabt i 1993. Han har siden også arbejdet som tv-ekspert på de store dart-stævner.

Keith Deller vandt i 1983 VM-titlen ved at besejre netop Eric Bristow, og han gik torsdag aften på scenen i Liverpool:

»Jeg er knust. Eric og jeg var sammen hele tiden. Hvad han ikke har gjort for vores sport. Hvis det ikke var for Eric, ville der ikke være nogen her i aften,« sagde Keith Deller.

It’s a very sad day my great pal Eric Bristow has sadly passed away. I will cherish the great memories and laughs we have had together over the last 30 Years. If it wasn’t for Eric our sport would not be what it is today, he leaves a great legacy. RIP my friend. pic.twitter.com/syB0ItISex — Keith Deller (@KDeller138) 5. april 2018

På Twitter er det væltet ind med hilsener fra mange andre. Her fra den tidligere bokser David Haye, der stillede op i reality-programmet ’I’m a Celebrety Get Me Out of Here’ med Eric Bristow: