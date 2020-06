Hvis Conor McGregor havde forventet at starte sin pension i stilhed, så må han tro om igen.

For efter den 31-årige irer søndag annoncerede sit karrierestop for tredje gang på fire år, fandt MMA-kollegaen Justin Gaethje hurtigt vej til tasterne.

Det førte til en stikpille sendt direkte mod den ofte rapkæftede Conor McGregor.

'Heldigvis gemmer alle de ældre sig stadig i deres hjem. Denne fyr er ude på endnu en druktur,' skriver Justin Gaethje i et tweet, hvor han også finder plads til at rose MMA-kæmperen Cody Garbrandt, der vandt sin UFC-kamp søndag.

Justin Gaethje (th.) under sin seneste kamp mod Tony Ferguson 9. maj 2020, hvor han på imponerende vis sikrede sig interrim-titlen i UFC's letvægtsklasse. Foto: Jasen Vinlove Vis mere Justin Gaethje (th.) under sin seneste kamp mod Tony Ferguson 9. maj 2020, hvor han på imponerende vis sikrede sig interrim-titlen i UFC's letvægtsklasse. Foto: Jasen Vinlove

Foruden den spydige tekst følges der tilmed op med hashtagget #propershit (ordentlig lort, red.), som er en henvisning til Conor McGregors whiskey-brand, Proper No. Twelve.

Justin Gaethjes tweet retter sig mod en sag fra 2019, hvor Conor McGregor blev kendt skyldig for et overfald på en ældre mand på en pub i Dublin, Irland.

Overfaldet fandt sted i april sidste år, da McGregor angiveligt tilbød flere kunder i baren et glas af sin egen omtalte whiskey.

Den ældre mand i baren afviste dog tilbuddet flere gange, hvorfor McGregor slog manden i hovedet med sin venstre knytnæve, inden to personer trådte til og trak MMA-kæmperen væk.

Thankfully all of the elderly are still hiding in their homes. This guy is on another bender#propershit #ByeFelicia Great fights tonight @Cody_Nolove with the performance of the night #UFC250 — Justin Gaethje (@Justin_Gaethje) June 7, 2020

Optrinnet blev fanget på pubbens overvågningskamera, og da sagen efterfølgende kom for retten, erklærede Conor McGregor sig også skyldig, hvor han slap med en bøde på 1.000 euro svarende til knap 7.500 danske kroner.

Dommen medførte, at McGregor nåede op på at være fundet skyldig i hele 18 forskellige tiltaler gennem sit liv, hvoraf en god portion af dem var for at køre for stærkt. Tidligere er ireren dog dømt for vold i en sag fra 2009.

Inden for oktagonen har McGregor også været flittig med at dele øretæver ud. Senest i januar, hvor han på blot 40 sekunder fik nedkæmpet amerikaneren Donald 'Cowboy' Cerrone.

Justin Gaethje kæmpede senest i maj efter genstarten af UFC oven på coronakrisen. Det endte med en sejr i kampen mod Tony Ferguson, hvor Gaethje var indkaldt som erstatning for russiske Khabib Nurmagomedov, der var fanget i Rusland som følge af coronavirussen og dermed ikke kunne nå frem til kampen.