Nanna Koerstz Madsen indtager en delt 37.-plads før afgørende runde i LPGA-turnering i New Jersey.

Efter en fornem start på LPGA-turneringen Shoprite faldt den danske golfspiller Nanna Koerstz Madsen lørdag 20 pladser på ranglisten.

Det skete, efter at hun gik anden runde i den amerikanske delstat New Jersey i par.

Med resultatet indtager Koerstz Madsen en delt 37.-plads med fire slag under par i det samlede regnskab.

Danskeren leverede tre bogeys og tre birdies i anden runde og er nu seks slag bag sydkoreanske Jenny Shin på førstepladsen.

Shin starter søndagens afgørende runde et slag bedre end sin nærmeste efterfølger, schweiziske Albane Valenzuela på andenpladsen.

Valenzuela hentede lørdag et enkelt slag på sydkoreaneren, der gik runden i to slag under par.

Selv mener Shin, at hendes præstation lørdag kunne have været bedre.

- Jeg var en smule nervøs på de første ni huller, sagde hun og forklarede, at hun blev overrasket over blæsten.

Formår Valenzuela søndag at overhale Shin, bliver hun den første schweiziske vinder i en LPGA-turnering.

Japanske Yuka Saso, der søndag vandt kvindernes US Open, missede cuttet til søndagens runde.

En anden japaner, Nasa Hataoka, er blevet diskvalificeret, efter at hun tog længere tid end tilladt på at finde sin bold i første runde. Hataoka lå på en delt fjerdeplads efter første dag.

/ritzau/AFP