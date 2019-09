Den kenyanske løbestjerne Geoffrey Kipsang Kamworor er det store trækplaster ved CPH Half.

Tre individuelle verdensmesterskaber på halvmaratondistancen, to verdensmesterskaber i cross og en sejr i New York City Marathon er nogle af de titler, som den helt store kanon ved Copenhagen Half Marathon kan prale af.

I år er det lykkedes det københavnske sportsevent at tiltrække den 26-årige verdensstjerne Geoffrey Kipsang Kamworor.

Direktør i Dansk Atletik og medarrangør Jakob Larsen lægger ikke skjul på, at opmærksomheden i år primært vil være på kenyaneren.

- Vi mener, vi har trukket den bedste halvmaratonløber i verden til byen. Vi har gerne villet have ham til, siden han vandt VM i København.

- Nu er det lykkedes, og det er på mange måder hans show for at sige det, som det er, lyder det fra atletikdirektøren.

De københavnske gader kender Kamworor ganske godt. I 2014 vandt han sin første VM-guldmedalje på de 21,0975 kilometer, da Danmarks hovedstad var vært for mesterskabet.

To år senere gentog han bedriften i Cardiff i Wales, og sidste år forsvarende han så for anden gang sin VM-guldmedalje, da VM blev afholdt i Valencia.

I den seneste udgave af CPH Half løb en håndfuld løbere side om side og lurede på hinanden indtil kort før mål. Det kan have haft negativ indflydelse på vindertiden, som var knap et halvt minut langsommere end året før.

I 2019-udgaven er antallet af superløbere halveret. Håbet er, at det giver de hurtigste mulighed for at fokusere på at sætte en hurtig tid frem for at kigge sig over skulderen.

- Vi tror, vi øger chancen for en verdensrekord, fordi risikovilligheden bliver større, siger Jakob Larsen.

Københavns halvmaraton er kendt som et hurtigt løb, fordi ruten næsten er pandekageflad. Desuden er der få sving, og med de rigtige vejrforhold giver ruten læ til løberne det meste af vejen.

Som tilskuer kan også man se frem til at se et par danske løbeprofiler. Hos kvinderne er den tidligere OL-maratonløber Anna Holm til start, og det samme er Maja Alm, der som orienteringsløber har vundet syv VM-titler gennem karrieren.

Når de mandlige og kvindelige eliteløbere er fløjet afsted, vil en strøm af motionister okkupere Københavns gader. 25.000 løbere har meldt deres ankomst i CPH Half, som for første gang er udsolgt.

Det er femte gang, at det københavnske halvmaraton afvikles i sin nuværende form.

/ritzau/