Den 26. januar fik Vanessa Bryant den besked, de fleste frygter. Hun havde mistet sin mand og ene datter.

'Min bedste ven. Den bedste far. Savner dig så meget,' skriver hun i et opslag på Instagram om sin afdøde mand, basketballstjernen Kobe Bryant.

Han blev - sammen med blandt andre parrets ene datter - dræbt i et grimt helikopterstyrt i Calabasas i Los Angeles. Siden er det strømmet ind med hilsener og beskeder fra hele verden.

Noget, Vanessa Bryant også har været ude at takke for, og onsdag har hun så selv delt et minde om NBA-legenden.

Kobe Bryant og konen Vanessa. Foto: ANGELA WEISS

'Jeg savner, at du siger hej prinsesse eller dronning,' skriver Vanessa Bryant til et billede af Kobe Bryant, som kan ses i bunden af artiklen.

Parret blev gift i 2001 og fik sammen fire døtre - Gianna Maria, som også var ombord på helikopteren, Natalia, Bianka og Capri. Sidstnævnte blev født i sommeren sidste år.

Efter nyheden om den tragiske ulykke kom frem, har mange mindet Kobe Bryant ved Staples Center. Det har blandt andet været i form af blomster, billeder, basketbolde, breve, lys, flag og sko, og mandag kunne flere amerikanske medier fortælle, at Vanessa Bryant har bedt om at få det hele.

»Alle minder betyder noget for hende. Alle minder er vigtige. Hun så også, at Super Bowl lavede en hyldest, og hun var rørt,« har en kilde fortalt til New York Post.