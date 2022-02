To år efter Kobe Bryants død har NBA lanceret en nydesignet pokal, der skal gives til den mest værdifulde spiller i All-Star kampen.

MVP-trofæet, som kommer til at hedde Kobe Bryant Trophy, hyldes af hans enke, Vanessa Bryant.

»Jeg elsker alt, hvad dette trofæ repræsenterer, alt min mands hårde arbejde og dedikation ~ Mamba Mentality,« skriver hun på Instagram.

Hun takker derudover både NBA og designeren, Victor Solomon.

Her ses MVP-trofæet, der er designet til ære for den legendariske basketballspiller Kobe Bryant. Foto: Instagram: vanessabryant

På pokalen ses fire niveauer og en række detaljer, der både hylder NBA All-Star og Bryants basketkarriere.

Blandt andet repræsenterer de 18 stjerner på pokalens bund det antal gange, Bryant har været udtaget til en All-Star kamp.

De 24 stjerner på første niveau af pokalen hylder både Bryants trøjenummer og repræsenterer antallet af spillere på banen.

Hyldesten til Bryant har været to år undervejs efter hans tragiske død i januar 2020.

På vej til en basketkamp, hvor Kobe skulle træne datteren Gianna Bryants hold, var de medvirkende i en helikopterulykke, hvor de og syv andre mistede livet.

Årets All-Star-kamp spilles 20. februar og finder sted i Cleveland, Ohio.