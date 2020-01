Hun har mistet sin mand og en af sine fire døtre i et helikopterstyrt. Nu er hun enke og skal være alenemor til tre døtre.

Det er en meget svær situation for Vanessa Bryant, der nu er enke til afdøde Kobe Bryant.

Det fortæller en ven af familien til mediet People.

Ifølge vennen er den 37-årige enke fuldstændig knust over, hvad der er sket:

»Det er en ekstrem svær tid for Vanessa og hele hendes familie. Hun har svært ved at bevare fatningen, og hun kan ikke slutte en sætning uden at græde.«

»Men hun arbejder meget hårdt på at holde sammen på sig selv for de andre piger. Hun bliver nødt til at være den stærke nu,« siger kilden til mediet.

Kobe Bryant og Vanessa mødte hinanden, da Bryant var 22 år, og konen var 18 år:

»Selvfølgelig, kan du aldrig forberede dig på, at sådan noget sker. På trods af at de havde deres op- og nedture i deres forhold, så ser Vanessa, Kobe som sin 'soulmate'. Vanessa er omgivet af mennesker, der elsker hende og elsker Kobe. Hun stoler meget på sin tro. Hun er ikke alene. Men hun vil sørge over dette i meget lang tid,« slutter kilden.

Kobe (41) og datteren Gianna (13) sammen med syv andre mennesker - inklusive piloten, Giannas holdkammerater og deres forældre - døde i søndagens styrt. Gruppen var på vej til en ungdomsbasketboldkamp på Bryants, Mamba Academy ifølge ESPN.

Det er tidligere kommet frem at piloten kort før ulykken blev advaret om, at han fløj for lavt. I et lydklip kan man høre en person fra det lokale luftfartskontrolcenter forsøge at advare piloten om den lave flyvehøjde, inden radioforbindelsen ryger.

Efterfølgende er det ligeledes kommet frem, at tæt tåge havde medført et politiforbud om at flyve, og sammen med en teknisk fejl gav det piloten noget nær de dårligste forudsætninger for at styre en helikopter.