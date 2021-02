Først var det anklager om sexchikane. Nu er det upassende kommentarer mod minoriteter.

Det har fået Major League Baseball-klubben Seattle Mariners præsident og administrerende direktør, Kevin Mather, til at trække sig fra sin post.

Det sker efter en video blev offentliggjort på YouTube, hvor klubpræsidenten kom med en række forulempende kommentarer om udlændinge i klubben, skriver amerikanske ESPN.

I videoen kommer klubpræsidenten blandt andet med upassende kommentarer om klubbens stjerne fra Den Dominikanske Republic, Julio Rodriguez.

Foto: Joe Camporeale Vis mere Foto: Joe Camporeale

»Julio Rodriguez har et ego, der er større end jer alle. Han er høj. Hans engelsk er dog ikke fantastisk.«

Til klubbens tidligere japanske stjerne Hisashi Iwakuma langede Kevin Mather også ud efter hans engelskkundskaber. Da klubben så valgte at ansætte ham som talentspejder, var det hans brug af tolk, der fik knap så pæne ord med på vejen.

»Og jeg vil sige, jeg er træt af at betale hans tolk. Da han var spiller, ville vi betale Iwakuma, men vi skal også betale 75.000 dollar om året for at have en tolk med ham nu. Hans engelsk blev pludselig bedre. Hans engelsk blev bedre, da vi fortalte ham det,« lyder det fra den nu afgået klubpræsident.

Seattle Mariners formand, John Stanton, var ude at sige om videoen, at han var ‘yderst skuffet’ over kommentarerne, og at de ikke repræsenterer deres organisations holdninger til spillere, personale og fans. Samtidigt var han ude at undskylde på klubbens vegne.

Foto: Kazuhiro NOGI Vis mere Foto: Kazuhiro NOGI

Det amerikanske baseballforbund kalder videoen for ‘meget foruroligende’

»Klubbens videopræsentation er et meget foruroligende. Vi fordømmer Kevin Mathers stødende og respektløse kommentarer om flere spillere. Vi er stolte af de internationale spillere, der har gjort baseball bedre gennem deres fremragende eksempler på mod og beslutsomhed, og vores globale sport er langt bedre på grund af deres bidrag,« skriver forbundet i en statement.

Kevin Mather var tilbage i 2018 også i fokus for alt andet end at lede en baseballklub.

Her stillede to tidligere kvindelige assistenter til klubpræsidenten sig frem og anklagede ham for sexchikane.

På det tidspunkt startede klubben en ekstern undersøgelse, men Kevin Mather fortsatte efter undersøgelserne i klubben trods anklagerne. Nu er han dog en færdig mand i Seattle Mariners.