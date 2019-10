Kina er af stor økonomisk betydning for NBA. Firmaer dropper nu ligaen efter kritisk tweet fra Houston-leder.

Alle kinesiske NBA-partnere har droppet forbindelserne til ligaen.

Det sker, efter at en leder i klubben Houston Rockets er kommet i kinesisk stormvejr, da han udtalte sin støtte til demonstranterne i Hongkong.

Det skriver CNN, som har gennemgået pressemeddelelser og opslag på sociale medier fra 11 selskaber, som af NBA China er oplistet som officielle partnere.

På listen er de selskaber, som er helt og holdent på kinesiske hænder, talt med.

Alle har de nu indstillet forretninger med den nordamerikanske basketliga.

Blandt selskaberne er CTrip, Kinas største rejsehjemmeside, som tirsdag meddelte, at "alle NBA-relaterede billetter og rejseprodukter" ville blive taget ned fra platformen, skriver CNN.

Også den kinesiske fastfoodkæde Dicos og hudplejemærket Wzun er nogle af de selskaber, der ikke længere ønsker forbindelser til ligaen.

Ifølge CNN kan konsekvenserne for ligaen blive store.

Det kinesiske marked bidrager nemlig med mindst ti procent af NBA's indtægter. Samtidig har ligaen et mål om at øge de kinesiske indtægter betragteligt.

Den sprængfarlige strid handler om, at kineserne har set sig sure på Houston Rockets' general manager, Daryl Morey, der i fredags skrev et tweet med budskabet: "Kæmp for frihed. Støt Hongkong".

Kommentaren medførte, at det kinesiske tv-netværk CCTV ikke længere ville sende Houston Rockets' kampe i verdens folkerigeste land.

Morey understregede straks, at tweetet stod for egen regning, og Rockets-stjernen James Harden undskyldte på Moreys vegne og sagde, at han elskede Kina.

NBA har dog afvist at undskylde.

Beslutningen kan måske få betydning for flere opvisningskampe med NBA-hold, der står til at skulle spilles i de kinesiske storbyer Shenzhen og Shanghai de kommende dage.

Ifølge CNN har flere brugere på sociale medier bedt om boykot af kampene.

Flere af ligaens internationale partnere i Kina som Nike og Adidas har endnu ikke kommenteret sagen, skriver det amerikanske medie.

