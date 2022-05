172 løbere stillede til start. 21 af dem kom aldrig tilbage.

Søndag er det præcis ét år siden, ultraløbet Huanghe Shilin Mountain Marathon i Kina endte i en katastrofal tragedie.

Et 100 kilometer langt løb, der dræbte 21 mand og fik det kinesiske kommunistpartis sekretær, Li Zuobi, til at begå selvmord, da en national efterforskning efterfølgende blev igangsat.

Vi spoler tiden tilbage til 22. maj 2021. Der var blå himmel over det nordvestlige Kina. Vejrprognoserne forudsagde en kold dag – men ikke alarmerende koldt. Og ikke koldt nok til at forudse fatale følger.

Men det skulle det få netop denne forårsdag i et bjergrigt område nær byen Baiyin i provinsen Gansu.

Det 100 kilometer lange løb snoede sig gennem ørken, bjerge og klipper. Og tilmed også trykforskelle og meget forskellige temperaturer.

Derfor blev løberne anbefalet at pakke varmt tøj i en taske, som de kunne tage på, når de nåede til rutens tredje checkpoint.

Men så langt kom løberne aldrig.

Foto: STR Vis mere Foto: STR

Et kraftigt stormvejr var allerede begyndt ved løbets start klokken 9, men i kombinationen af voldsomme temperaturændringer, regn og hagl var det hverken muligt at se vejen eller rykke sig fremad.

Nogle løbere forsøgte at drive sig fremad, men faldt på rutens største stigning på vej mod tredje checkpoint. Her nærmede temperaturen sig frysepunktet.

Andre løberes temperaturer var allerede faldet så voldsomt, at de rystede. Størstedelen af løberne var iklædt shorts og T-shirt.

Den lave temperatur havde gjort kroppene følelsesløse, mens mange løbere var strandet mellem andet og tredje checkpoint.

Redningsfolk blev sat ind i forsøget på at finde de savnede personer. Foto: STR Vis mere Redningsfolk blev sat ind i forsøget på at finde de savnede personer. Foto: STR

En af løbets deltagere, Yan Daixiang, har fortalt sin historie til Runner's World. Til mediet forklarer hun, at hun mødte løberen Ke Le på vejen. Pludselig stødte de på hyrden Zhu Keming, der havde en hulebolig tæt på tredje checkpoint.

I hulen lå der allerede en løber. Hyrden havde ringet efter hjælp, men ingen var ankommet.

Omkring 45 minutter efter Yan Daixiang og Ke Le ankom til hulen, kom to andre løbere ind. Klokken var 14.30. På deres vej var de stødt ind i flere deltagere uden puls og en, der lå i kramper. Men de to løbere kunne ikke bære ham.

Hyrden gik ud for at lede efter manden, men kom tilbage og fortalte, at han og tre andre var døde.

Hyrden Zhu Keming gav husly til flere løbere i sin hulebolig. Foto: STR Vis mere Hyrden Zhu Keming gav husly til flere løbere i sin hulebolig. Foto: STR

Flere lokale ankom klokken 17 med tæpper, termoflasker og kopper, men blev hurtigt sendt ud for at se efter løbere på bjergskråningerne.

Timerne gik, og stormvejret aftog. De løbere, der havde samlet sig i hulen, tog tæpperne omkring sig og blev af hyrden fulgt ned ad bjerget via en gedesti.

Her mødte de flere lokale, der kom med tæpper og vand, samt læger og sygeplejersker.

Turen gennem gedestien tog over en time, og Yan Daixiang var tilbage på hotellet klokken 20. Ni timer efter, at Baiyins borgmester havde skudt løbet i gang.

Foto: STR Vis mere Foto: STR

På hotellet mødtes de tilbagevendte løbere, men middagen var fyldt med spekulationer og frygt. Men ingen havde overblik over, hvad der rent faktisk var sket på bjergskråningerne nær Den Gule Flod.

Næste morgen bredte historien sig i hele verden. 18 var bekræftet døde. Yderligere tre var savnet.

Senere steg dødstallet til 21, mens otte var alvorligt såret. En af de omkomne løbere var Liang Jing. En af Kinas absolut bedste ultraløbere. Alle var døde af hypotermi. De frøs kort sagt ihjel.

Den kinesiske regering forbød hurtigt ultraløb, og kommunistpartiet gik i gang med en efterforskning af katastrofen. Partiet udpegede stort set alle med en tilknytning til løbet som potentielt ansvarlige.

Den kinesiske løber Liang Jing var en af de omkomne i katastrofen. Foto: Jean-Pierre Clatot Vis mere Den kinesiske løber Liang Jing var en af de omkomne i katastrofen. Foto: Jean-Pierre Clatot

Det fik det kinesiske kommunistpartis sekretær, Li Zuobi, til at begå selvmord. Han sprang ud fra en bygning.

I oktober 2021 meddelte mediet Runner's World, at 27 embedsmænd var blevet straffet eller sigtet, mens dommeren i Jingtai County – et amt i Gansu-provinsen – var blevet fyret.

Zhang Xiaotao, der lå nummer fire i løbet, da han ankom til hyrdens hule, fortalte til mediet, at han stadig døjer med traumer og skader. Blandt andet har en nerveskade gjort hans pegefinger følelsesløs.

Efter katastrofen delte han sine beretninger om konkurrencen, men blev udsat for chikane. Han stoppede herefter med sine beretninger.

Foto: STR Vis mere Foto: STR

Yan Daixiang døjede med flashback i flere uger efter katastrofen. Hun er stadig i kontakt med Zhang Xiaotao og hyrden, Zhu Keming.

Hun håber, at hun og resten af hulegruppen en dag kan mødes med hyrden og takke ham personligt.