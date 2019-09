Den tidligere NBA-stjerne Yao Ming, der er leder af Kinas forbund, så frustreret til i nedtur mod Venezuela.

VM på hjemmebane er endt som en stor nedtur for Kinas basketball-landshold.

Med den tidligere stjerne Yao Ming siddende på tilskuerpladserne tabte kineserne onsdag den tredje og sidste gruppekamp med 59-72 til Venezuela.

Dermed slutter Kina bag Polen og Venezuela i gruppe A, hvorfra to hold går videre til ottendedelsfinalerne.

Den 229 centimeter høje Yao Ming var med til at gøre basketball yderst populært i den folkerige nation med 1,4 milliarder indbyggere, da han fra 2002 til 2011 spillede for Houston Rockets i NBA.

Kina råder dog ikke længere over spillere med Mings evner, og den tidligere NBA-stjerne så da også flere gange frustreret til i nederlaget til Venezuela.

Siden 2017 har den i dag 38-årige Yao Ming været formand for basketballforbundet i Kina. Allerede ved sin tiltræden talte han om et behov for at reformere talentudviklingen.

Nederlaget til Venezuela betyder, at kineserne overgår til en turnering med deltagelse af treerne og firerne fra de otte indledende grupper. Her skal der dystes om adgang til næste års OL i Tokyo.

Ud over Venezuela måtte Kina ved VM se sig besejret af Polen i gruppe A. Det lykkedes dog at slå Elfenbenskysten i åbningskampen.

