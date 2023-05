Det stjal al opmærksomhed, da Kim Kardashian og datteren North West tog et papskilt frem, så hele arenaen kunne se det.

Det hjemmelavede skilt havde 'Tristan Thompson' skrevet henover det i guld og lilla, og det var et tydeligt tegn på, hvem Kardashian heppede på.

Og det vækker opsigt, da Tristan Thompson er hendes søster Khloé Kardashians utro ekskæreste.

Episoden har skabt undren hos Kardashian-fans på de sociale medier, skriver Page Six. Se skiltet nederst i artiklen.

Kim Kardashian og North West til kampen. Foto: KEVORK DJANSEZIAN Vis mere Kim Kardashian og North West til kampen. Foto: KEVORK DJANSEZIAN

Det var til basketballkampen mellem Los Angeles Lakers og Golden State Warriors i NBA, at Kardashian og datteren havde indfundet sig på forreste ttilskuer række lige ved siden af banen.

Kardashian har ellers tidligere været med i 'The Ellen DeGeneres Show', hvor hun ikke holdt sin kritik af basketballstjernen tilbage.

Alligevel heppede hun tydeligvis på ham, da hans hold mødte Warriors.

Tristan Thompson har to børn med Khloé Kardashian – en datter på fem år og en søn på ni måneder.

»Det er så mærkeligt, hvordan Kim K kan fortsætte med at heppe på Tristan efter den måde, han har behandlet hendes søster,« skriver en fan på Twitter.

»Jeg elsker Kim, men den måde, hun hepper på Tristan, er så f***ing skør,« skriver en anden.