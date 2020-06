Den kenyanske løbestjerne Geoffrey Kamworor kommer ikke til at løbe at kunne løbe hurtigt igen i de kommende måneder.

Torsdag blev den 27-årige verdensrekordindehaver i halvmaraton påkørt af en motorcykel i sit hjemland. I forbindelse med ulykken pådrog han sig et brud på skinnebenet.

»Jeg var ude på mit morgenløb, og en kilometer fra mit hjem blev jeg ramt bagfra af en motorcykel, og jeg faldt ned og skadede mit ben.«

»Jeg pådrog mig også hovedskader. Jeg blev hjulpet op og bragt til hospitalet,« siger Kamworor til avisen Daily Nation.

Foto: BRENDAN MCDERMID Vis mere Foto: BRENDAN MCDERMID

I september sidste år satte han verdensrekord i Københavns gader, da han tilbagelagde et halvmaraton på 58 minutter og 1 sekund. To måneder senere vandt han New York City Marathon for anden gang i karrieren.

Verdensrekordholderen i maraton, Eliud Kipchoge, ønsker sin landsmand og træningsmakker god og hurtig bedring.

»Verden er fuld uforudsete hændelser, og det var det min holdkammerat og ven blev udsat for,« siger Kipchoge.

/ritzau/Reuters