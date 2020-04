Den tidligere vinder af London Marathon Daniel Wanjirus biologiske pas har afsløret ham i brug af doping.

I 2017 løb kenyanske Daniel Kinyua Wanjiru sig ind i historiebøgerne med sin sejr i prestigefulde London Marathon. Tirsdag løb han ind i en dopingudelukkelse.

Den 27-årige maratonstjernes biologiske pas har afsløret uregelmæssigheder, som har fået Atletikkens Integritetsenhed (AIU) til at suspendere ham.

- AIU har foreløbig suspenderet maratonspecialisten Daniel Kinyua Wanjiru med øjeblikkelig virkning for et brud på atletikkens regler om udøveres biologiske pas, skriver AIU på Twitter.

Han er udelukket for at have anvendt "ulovlige metoder eller præparater".

Samtidig indledes en dopingsag mod Wanjiru. Hvis han findes skyldig i at have brudt dopingreglerne, bliver den foreløbige karantæne vekslet til en egentlig dopingdom.

Wanjiru var manden, som i 2017 kilede sig ind i landsmanden Eliud Kipchoges sejrsrække i London Marathon. Kipchoge har vundet løbet i 2015, 2016, 2018 og 2019.

Sejrstiden i 2017 lød på 2 timer, 5 minutter og 48 sekunder. Det var kun 27 sekunder fra hans personlige rekord, som han satte i 2016, da han sejrede i Amsterdam Marathon.

Wanjiru blev i 2018 nummer 5 i New York Marathon, mens han de seneste to år er blevet henholdsvis nummer 8 og 11 i London Marathon.

Derudover tæller meritlisten også fire sejre på halvmaratondistancen.

