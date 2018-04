Der var kenyansk succes på både herre- og damesiden i London Marathon, som var præget af varme.

London. Årets vindere af det prestigefulde London Marathon på herre- og damesiden kommer begge fra Kenya.

Forårsvarmen i et solrigt London påvirkede tiderne negativt, da løbet blev gennemført i over 20 graders varme.

Hos herrerne vandt den forsvarende OL-guldvinder i maraton, Eliud Kipchoge, da han passerede målstregen i tiden 2 timer, 4 minutter og 27 sekunder. Det var 33 sekunder hurtigere end etiopieren Tola Shura Kitata.

I lang tid fulgtes Kipchoge og Kitata ad, og efter 30 kilometer var de fortsat helt lige. Siden lykkedes det Kipchoge og trække fra. Selv om han kiggede sig over skulderen flere gange, var sejren aldrig i fare.

På opløbsstrækningen foran Buckingham Palace var Kipchoge alene og løb over målstregen som vinder i London for tredje gang.

Briten Mo Farah blev nummer tre. I lang tid lå han lige i hælene på frontduoen, men formentlig påvirket af de varme temperaturer begyndte han at sakke bagud. Han endte med at være over to minutter langsommere.

På damesiden vandt kenyaneren Vivian Cheruiyot. Hun passerede målstregen i tiden 2 timer, 18 minutter og 31 sekunder.

Vivian Cheruiyot er forholdsvis ny på så lange distancer. Tidligere i karrieren var den 33-årige kenyaner specialist i mellemdistancer, og ved OL i Rio vandt hun guld på 5000 meteren og tog sølv på 10.000 meteren.

Det var ved London Marathon sidste år, at hun løb sit første store maratonløb.

Hendes vindertid var mere end halvandet minut hurtigere end landsmanden Brigid Kosgei, der kom i mål som nummer to.

/ritzau/