Hos både mændene og kvinderne stod der kenyanere på de to øverste podiepladser i New York City Marathon.

Det blev kenyansk fest, da der søndag blev løbet New York City Marathon i den amerikanske storby.

Hos mændene var det Geoffrey Kamworor fra Kenya, der løb først over målstregen og vandt løbet for anden gang i karrieren, efter at han også i 2017 var hurtigst på maratondistancen i New York.

Søndag stak han af fra de nærmeste forfølgere med omkring fem kilometer til mål og vandt i tiden 2 timer, 8 minutter og 13 sekunder.

Landsmanden Albert Korir blev nummer to, mens etiopieren Tamirat Tola kom ind på tredjepladsen.

Hos kvinderne var den kenyanske Joyciline Jepkosgei, der løb med sejren foran landsmanden og den forsvarende mester, Mary Keitany, der dermed missede sin femte titel i New York.

Det var Jepkosgei første konkurrenceløb på martondistancen, og hun vandt i tiden 2 timer, 22 minutter og 38 sekunder, efter at hun stak af fra landsmanden med få kilometer til mål.

Dermed var hun tilmed tæt på kvindernes rekord i løbet i New York, som blev sat i 2003 af Margaret Okayo med tiden 2 timer, 22 minutter og 31 sekunder.

/ritzau/AFP/