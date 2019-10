En milepæl er nået inden for atletikken.

For første gang nogensinde har en løber gennemført maratondistancen på under to timer.

Det skete ved Ineos 1:59 Challenge i Wien, hvor den 34-årige kenyaner Eliud Kipchoge tilbagelagde de 42,195 kilometer i tiden 1 time, 59 minutter og 40 sekunder.

Kipchoge er selv indehaver af den eksisterende maratonverdensrekord, som lyder på 2 timer, 1 minut og 39 sekunder, som blev sat i Berlin i september sidste år.

Lørdagens tid i Wien kan dog ikke registreres som en officiel verdensrekord, da det ikke foregik i en godkendt konkurrence.

- Berlin handlede om at slå verdensrekorden. Wien handler om at skrive historie ligesom den første mand på Månen, sagde Eliud Kipchoge op til sit løb ifølge Reuters.

I Wien havde Kipchoge konstruerede forudsætninger for at komme under grænsen på to timer.

I jagten på at komme under grænsen fik han hjælp af stjerneløbere, der agerede temposættende harer. De sørgede også for at skærme Kipchoge mest muligt fra vinden. Desuden brugte Kipchoge specielle sko til at løbe distancen.

Gennem de godt 42 kilometer satte Kipchoge mellemtider, der indikerede, at han ville komme i mål inden for to timer.

Med cirka 600 meter tilbage lagde Kipchoge sig i front foran sine harer og lyste op i et stort smil, der viste, at han vidste, den var hjemme.

Foran et stort jublende publikum havde han endda overskud til at gestikulere og juble på de sidste cirka 200 meter, inden han krydsede målstregen.

- Jeg har det godt, lød hans første ord i et tv-interview.

Det var ikke første gang, at Eliud Kipchoge forsøgte at komme under den magiske grænse.

I 2017 gjorde han og to andre løbere forsøget på racerbanen Monza i det nordlige Italien.

Her var Kipchoge tættest på af de tre, da han krydsede målstregen i tiden 2 timer og 25 sekunder.

/ritzau/