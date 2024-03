Kenyas parlament afholdt et minuts stilhed efter maratonløberens dødsulykke. Politikere kræver mere sikkerhed.

Maratonløberen Kelvin Kiptum døde søndag aften i en trafikulykke nær sit hjem i Kenya.

Tirsdag blev den 24-årige nationalhelt mindet med et minuts stilhed i Kenyas parlament, og fra hver side af det politiske spektrum efterlyses der nu mere sikkerhed for landets sportshelte.

For kun fire måneder siden satte Kelvin Kiptum verdensrekord på den ikoniske maratondistance, og han var favorit til at vinde OL-guld til sommer i Paris.

- I en alder af blot 24 år havde Kiptum opnået mere end det, andre atleter kun kan drømme om.

- Han var en ledestjerne og skabte håb for ikke kun sin landsby, men også sine medborgere og ud over landets grænser, siger medlem af parlamentet Caroline Jeptoo Ngelechei.

Kelvin Kiptum voksede op i fattige kår og arbejdede som gedehyrde, før han slog igennem som langdistanceløber.

I oktober satte han i Chicago verdensrekord med en tid på to timer og 35 sekunder. Mange forventede, at han på et tidspunkt ville komme under to timer som den første i historien.

Søndagens ulykke skete nær Kiptums hjemby, hvor maratonløberen ifølge politiet mistede herredømmet over sin bil og kørte i grøften, før bilen ramte et træ. Hans træner mistede også livet i ulykken.

Medlemmer af Kenyas parlament mener, at det østafrikanske land skal være bedre til at passe på dets sportsstjerner.

De senere år har flere kenyanske sportsfolk mistet livet i en forholdsvis ung alder.

- Mens vi sørger, så må sportsministeriet også på banen. De må tage vores atleter alvorligt.

- Nogle af vores atleter er unge med lovende karrierer foran sig, men de er efterladt til sig selv, siger Gideon Kimaiyo, der er valgt til parlamentet i Kelvin Kiptums hjemegn.

Fra den anden side af parlamentet er Phelix Odiwour enig i, at Kenya skal passe bedre på landets dygtigste atleter.

- Der skal laves en grundigt undersøgelse af årsagen til ulykken.

- Vores atleter skal behandles som VIP's, og vi skal give dem noget sikkerhed, siger Phelix Odiwour.

Kenyas sportsminister Ababu Namwamba har annonceret, at regeringen vil tage sig af begravelsen af Kelvin Kiptum efter konsultation med familien. Det er uvist, hvornår Kiptum skal begraves.

/ritzau/AFP