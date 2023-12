Fest til ud på natten, kendte gæster, flotte omgivelser og musikalske indslag.

Cathrine Laudrup-Dufour og Rasmine Laudrup-Dufour blev lørdag gift på Kokkedal Slot, mens de var omgivet af venner og familie.

Parret blev viet til tonerne af John Legends 'A good night', som de tidligere på Instagram har fortalt, de betragter som 'deres sang', da Cathrine Laudrup-Dufour tidligt i forholdet sendte den til sin nu hustru.

For i sangen synger verdensstjernen blandt andet: 'But everything's gonna be alright, I think I just met my wife'.

Blandt gæsterne var hele Laudrup-klanen – Michael Laudrup, Rebecca Laudrup, Mads Laudrup, Andreas Laudrup, ligesom den ene bruds far Brian Laudrup og storebror Nicolai Laudrup selvsagt også var med.

Desuden var DR-værten Josefine Høgh og hendes mand Lasse Sjørslev med til bords, og det samme var prinsesse Nathalie, viser stories på Instagram.

Sidstnævnte har i mange år været dressurtræner for Cathrine Laudrup-Dufour, der blev ført op ad kirkegulvet af sin mor, mens Rasmine Laudrup-Dufour blev det af sin far.

Brudeparret havde også sørget for musikalske indslag til at underholde gæsterne.

Lis Sørensen (arkivfoto) lagde vejen forbi Kokkedal Slot.

Mens de stadig sad til bords, kom den danske sangerinde Lis Sørensen forbi, og senere kom også Safri Duo, inden parret og alle gæsterne gav den fuld gas på dansegulvet.

De to danske stjerner mødtes til et stort stævne i august 2019, og det slog gnister nærmest med det samme.

De blev kærester i december samme år og offentliggjorde forholdet i februar 2020.

I september samme år overraskede Rasmine Laudrup-Dufour sin udkårne, der netop havde vundet DM-guld i dressur, da hun gik på knæ og stillede det store spørgsmål.

Hun fik et stort, rungende 'ja', og faktisk er det anden gang, parret er blevet gift.

For tilbage i 2021 blev de viet på Rådhuset, men de lovede dog mange gange efterfølgende, at de ville holde en stor fest.