Ekstrematlet og vovehals Freddy Nock er død i en alder af 59 år.

Det bekræfter hans ekskone Brigitte over for schweiziske Blick.

Politiet har til mediet bekræftet dødsfaldet og fortæller også, at politiet i den sammenhæng deltog i en aktion i den schweiziske by Uerkheim, og at dødsårsagen er i gang med at blive undersøgt, men at dødsfaldet ikke efterforskes som en forbrydelse.

Freddy Nock har flere verdensrekorder og den nok mest bemærkelsværdige af slagsen kom i 2015, da schweizeren balancerede på et tyndt kabel med kun en balancepind som hjælp i ufattelige 3.532 meter over havets overflade.

Freddy Nock. Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Freddy Nock. Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Ritzau Scanpix

Med den utrolige bedrift smadrede Freddy Nock franskmanden Philippe Petits tidligere rekord sat i 411 meters højde.

Philippe Petit balancerede på et kabel mellem de to tårne ​​ved World Trade Center i New York City tilbage i august 1974, og var i mere end 30 år indeholder af rekorden for at gennemføre den højeste gang på line uden brug af sikkerhedsmidler.

Freddy Nock kommer fra den kendte schweiziske Nock-cirkusfamilie, hvor han er kendt for netop hans ekstreme talent til at gå på line.

I 2020 blev Freddy Nock frifundet i en sag, hvor han blev anklaget for drabet på sin kone.

Freddy Nock balancerer på et kabel i 962 meters højde i 2009. Foto: Michael Dalder/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Freddy Nock balancerer på et kabel i 962 meters højde i 2009. Foto: Michael Dalder/Reuters/Ritzau Scanpix

Retten kom dengang frem til, at ingen beviser på handlingen kunne findes.

Han arbejdede desuden også som stuntmand.