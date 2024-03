»Jeg skulle til at ringe til dig i går, men så, at du er i Kosovo. Please, du må ikke have forladt os. Oh Kasha. Jeg elsker dig så højt.«

Sådan lyder en af de hjerteskærende og magtesløse hilsner på det seneste opslag, der figurerer på skiløberen Kasha Rigbys profil.

Den 54-årige amerikaner meldes nemlig død af en række medier – herunder Daily Mail. I første omgang blev hun meldt savnet.

Hun er angiveligt blevet ramt af en mindre lavine, der skulle have kastet hende ind i nogle træer og taget hendes liv. Uheldet skete tirsdag under en tur i Kosovo ved Ski Center i Brezovica, og skiløberen var angiveligt afsted med sin forlovede.

Det lokale politi har ikke sat navn på offeret, men bekræftet, at en 54-årig udlændinge er omkommet.

Ifølge Back Country Magazine fik hendes forlovede, Wolfe Murray, kontakt med hende på 20 sekunder. Men han var ude af stand til at genoplive hende.

Allerede inden der var sat navn på den afdøde, lod internettet ikke til at være i tvivl. For det er strømmet ind med kondolencer og hilsner på Rigbys Instagram-profil.

Du kan læse en række af de rørende hilsner her.

»Jeg savner dig allerede.«

»Hvil i fred, søde Kasha. Jeg vil altid værdsætte vores tid sammen. Flyv frit.«

»Du kan ikke smutte så tidligt. Men du levede så meget. Blinker igennem de gode tider – elsker dig for altid. Tak for at vise os skønheden omkring i verden.«

»Jeg kan ikke tro det her, da du altid har været en af de mest levende personer jeg kender.«

Kasha Rigby excellerede inden for telemark-disciplinen – en krævende disciplin, der kombinerer nordisk skiløb og alpinski.

Hun blev blandt andet den første skiløber til at tæmme Cho You – verdens sjettehøjeste bjerg – på telemark ski.