Passet har ligget hos den amerikanske ambassade siden 17. januar, men det har ikke givet et arbejdsvisum i staterne.

Han gennemgik en stor knæoperation for halvandet år siden, og nu skulle danske Damir Hadzovic endelig gøre comeback.

Den danske UFC-fighter med de bosniske rødder var klar til at tage afsted mod Las Vegas for at kæmpe 10. februar, men en meget langsommelig proces hos den amerikanske ambassade har forpurret turen, fortæller han.

»Jeg kan ikke sætte ord på, hvor skuffet jeg er. Det er bare sort uheld. Jeg håber at få en ny kamp snart,« skriver han på Instagram.

Hadzovic oplyser til B.T., at myndighederne har haft hans pas siden 17. januar, men det har stadig ikke kastet et arbejdsvisum af sig.

Til gengæld har han fået en opløftende besked om, at verdens største MMA-organisation finder en ny kamp til ham, så snart visummet går igennem. UFC betaler ligeledes for fly og hotel.

»Jeg har trænet to gange om dagen og været meget væk fra familien, men det er uden for min kontrol. Jeg har gjort, hvad jeg skulle, ved at være klar, i vægt og i form, men det er den amerikanske ambassade, der fucker her,« siger han.

Den 37-årige kæmper har vundet 14 sejre og syv nederlag i professionelt regi.