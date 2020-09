Han er blevet omdrejningspunktet i en verdensomspændende bevægelse. Og det lader sig vise i trøjesalget.

For da den amerikanske NFL-stjerne Colin Kaepernick for fire år siden for første gang knælede under den amerikanske nationalsang i protest mod racisme og social ulighed, havde han næppe forestillet sig, hvad der ventede forude.



Men det er først det seneste år, det for alvor har taget fart, efter Kaepernicks aktion blev brugt som et symbol af Black Lives Matter-bevægelsen.

I forbindelse med de mange protester mod racisme i USA er det ikke et uvant syn at se mange iført Kaepernicks trøje.

Her fire år senere har Nike, som har indgået et partnerskab med Kaepernick, lavet en speciel footballtrøje for at markere dagen med den såkaldte 'Icon 2.0'-trøje. Ifølge CNN fortæller Nike, at trøjen blev udsolgt på blot 60 sekunder.

Det er ikke første gang, at Nike sætter en Kaepernick-trøje til salg. Sidste år blev 'Icon 1.0'-trøjen udsolgt på omkring 10 timer, inden den første udgave af trøjen i 2018 tog et par timer at sælge ud.

Vis dette opslag på Instagram Four years ago, I took a knee to protest against systemic racism and social injustice. It was that day that the number on my jersey would come to represent something greater than football, something greater than me. Since then, the number 7 jersey has become a symbol for advancing the liberation and well-being of Black & Brown communities. Thank you for staying True. #TrueTo7 Et opslag delt af colin kaepernick (@kaepernick7) den 17. Sep, 2020 kl. 6.59 PDT

'For fire år siden knælede jeg i protest mod systematisk racisme og social ulighed. Det var dagen, hvor mit nummer på min trøje kom til at repræsentere noget meget større end fodbold, noget meget større end mig. Siden da har trøje nummer syv blevet et symbol for at fremme friheden og velfærden for sorte og brunes samfund. Tak for at støtte mig,' skriver Kaepernick selv på sin Instagram-konto.

Foto: Elijah Nouvelage Vis mere Foto: Elijah Nouvelage

Colin Kaepernick har ikke spillet i NFL siden sin protest. Det medførte, at han sagsøgte NFL, fordi han mente, at han blev stemplet for sine politiske handlinger. Siden indgik han et forlig med NFL. Flere trænere har sagt, de har fortrudt, at de ikke valgte at skrive kontrakt med Kaepernick i sin tid, men endnu er han stadig uden klub.