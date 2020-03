Nordic Entertainment Group, bedre kendt som NENT, følger nøje med i sportsverdenens lukning som følge af coronavirus.

Selskabet bag TV3 og Viaplay har rettighederne til at vise Champions League, Premier League, Superligaen og Formel 1, der alt sammen er store trækplastre hos danske sportsfans landet over. Fælles for dem alle er, at de er lagt stille under coronakrisen.

Finans.dk skriver, at det betyder færre indtægter i annoncer og abonnementer, som kan ses på omsætningen hos det store tv-selskab.

Det betyder et fald i antallet af seere, færre annoncekroner og det har tvunget selskabet til at sænke prisen for Viaplays sportspakke fra 309 kroner om måneden til 99 kroner om måneden.

Administrerende direktør i NENT, Anders Jensens, fortæller da også, at coronakrisen kan mærkes i budgettet, men gode forsikringer betyder, at det ikke er alarmerende.

»Jeg kan sige så meget, at hvis vi ikke havde en kontraktlig forsikring om at få alle pengene tilbage, så ville det være et stort problem for os. Heldigvis har vi en god dialog med partnerne. Derfor kan vi blot krydse vores fingre og håbe på, at situationen vil ændre sig i takt med, at vi nærmer os sommeren,« siger Anders Jensen.

Fredag fortalte Anders Jensen, at NENT vil barbere 475 mio. kr. af sine omkostninger i lyset af coronakrisen svarende til omtrent 5 procent af omsætningen.

De penge skal hentes hjem inden for udgifter til programmer, produktion, salg af marketing, ligesom de har indført ansættelsesstop.

NENT er dog ikke i nærheden af at være i økonomisk krise, da de har en kontant beholdning på 800 mio, lyder det.

Andre, der kan mærke coronakrisen, er de danske Superliga-klubber, der får udbetalt tv-penge af blandt andre NENT.

Det gør de bare ikke, så længe ligaen ligger stille.

»Vi kommer ikke til at foretage yderligere betalinger for begivenheder, der er blevet udskudt, og hvis udskydelser fører til aflysninger, forventer vi, at rettighedshaverne overholder deres kontraktlige forpligtelser og refunderer de allerede foretagne betalinger til os,« siger Anders Jensen, der er direktør i NENT.