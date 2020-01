Det gik vildt for sig i tirsdagens kamp mellem to college-basketballhold.

Normalt er college-basketball uhyre populært i USA for sit høje niveau, men det er nok ikke lige det, kampen mellem Kansas State Wildcats og Kansas Jayhawks vil blive husket for.

I slutningen af kampen mellem de to ærkerivaler endte de hele i ét stort slagsmål, hvor der blev uddelt flere knytnæveslag og kastet med stole. (Du kan se videoen nederst i artiklen)

Kampens voldsomme udvikling startede, da Kansas Jayhawks' Silvio De Sousa blokerede et skud fra Kansas States DaJuan Gordon og efterfølgende nidstirrede ham håneligt.

Voldsom slåskamp i kampens sidste sekunder. Foto: JAMIE SQUIRE Vis mere Voldsom slåskamp i kampens sidste sekunder. Foto: JAMIE SQUIRE

Det fik de to kamphaner til at gå amok, mens begge holds udskiftningsbænke røg i totterne på hinanden. Slagsmålet var så voldsomt, at De Sousa begyndte at slå flere modstandere med en stol lige foran tilskuerne i den ene ende af hallen.

De voldsomme scener medførte da også udvisninger til alle spillere - på nær de spillere, der måtte på banen for at spille kampens sidste sekund færdig.

Sportsdirektøren på skolen bag Kansas Jayhawks' basketballhold, Jeff Long, er efterfølgende kommet med en officiel udmelding om kampens udvikling på Twitter:

»Det, der skete i slutningen af kampen, var fuldstændig uacceptabelt, og det er ikke et billede af, hvem vi (Kansas University, red.) er.«

Han undskylder ligeledes på skolens vegne over for de tilskuere, der var i hallen, og Kansas State University, mens han forklarer, hvilket efterspil kampen kommer til at få:

»Vi vil nu se episoden igennem, og derefter vil vi beslutte, hvad den passende konsekvens skal være.«

Det er ikke første gang, de to skoler ryger i totterne på hinanden. Tilbage i 2015 endte flere fans med at storme banen, da der dengang også udbrød slåskamp på banen mellem spillerne.

Kansas Jayhawks endte med at vinde tirsdagens kamp med 81-60, og det er faktisk tiende gang ud af de sidste 11 forsøg, at holdet har formået at slå Kansas State Wildcats.