Det blev desværre en skuffende dag for det danske OL-håb Cathrine Dufour ved søndagens Nations Cup-stævne.

Her skulle Cathrine Dufour og hesten Bohemian på banen og sætte konkurrenterne til vægs, men en anspændt hest satte en stoppe for deltagelsen, skriver Ridehesten.com.

Trods gode forsøg på at berolige hesten, måtte Dufour og resten af det danske hold dog se sig ude af holdkonkurrencen, før den overhovedet var startet.

»Vi er selvfølgelig rigtig kede af det på Cathrine og Bohemians vegne. Cathrine gjorde alt det rigtige og forsøgte at få ham beroliget. Det er det, som kan ske, når vi har med levende dyr at gøre, og nu skal han bare have lov til at få lidt ro på, og så tager vi den derfra,« fortæller holdleder Anne-Mette Binder efter den ærgerlige oplevelse ved Nations Cup-stævnet i franske Compiégne.

Dansk dressurrytter slår tysk verdensetter i Herning

Cathrine Dufour og Bohemian var ellers den første danske ekvipage på startlisten, der med et godt udgangspunkt havde placeret det danske hold i fronten af holdkonkurrencen.

Dermed var forhåbningerne selvfølgelig store forud for starten, men angiveligt blev Bohemian stresset på vej mod indridningen, og dermed nåede de aldrig frem til starten af konkurrencen.

Det betød dermed, at Danmark var ude af den franske holdkonkurrence, da alle tre ekvipagers resultater er gældende for det samlede holdresultat.

Nedturen kom dog kort efter én af de større opture fra Cathrine Dufours side af.



Cathrine Dufour har nemlig netop vundet DM i dressur med hesten Atterupgaards Cassidy, som sin trofaste makker.

Ved Danmarksmesterskaberne fik OL-håbet en samlet score på 158,820 procent i sidste weekend.

Det var hele 8,7 procent mere end Nanna Skodborg Merrald på andenpladsen, der ellers også leverede en flot indsats.

Sejren er dermed hendes femte af slagsen ved Danmarksmesterskaberne, da hun tidligere har vundet DM i 2016, 2017, 2018 og 2020.