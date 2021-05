Kentucky Derby-vinderen Medina Spirit er blevet testet positiv for et ulovligt stof, og nu er træner Bob Baffert i modvind.

Baffert skrev sig ellers ind i historiebøgerne, da Medina Spirit sejrede i det legendariske løb i starten af maj, hvilket var Bafferts syvende triumf i løbet.

Men nu kan han blive frataget sejren.

For det ulovlige stof betamethasone er blevet fundet i blodet på Medina Spirit. Og det kan betyde total fiasko for Baffert, der nægter at have gjort noget forkert.

Medina Spirit bliver redet af jockeyen John Velazquez. Foto: TIM NWACHUKWU Vis mere Medina Spirit bliver redet af jockeyen John Velazquez. Foto: TIM NWACHUKWU

»Jeg var i totalt chok, da jeg hørte nyheden. Jeg prøver stadig at forstå det. Jeg er den mest upopulære træner, og det er jeg okay med. Men det sidste, jeg vil, er at gøre noget, der kan skade den bedste sport. Jeg er bekymret for sporten, for det er en ret alvorlig anklage. Vi gør alt, hvad vi kan for at komme til bunds i sagen. Vi har intet gjort,« lyder forsvarstalen fra Baffert ifølge New York Times.

Nu skal resultatet bekræftes med en ny prøve, hvor Baffert så har mulighed for at appellere afgørelsen. Og når han siger, han ikke er blandt de mest populære i sporten, er det med god grund. Flere af hans heste har nemlig været involverede i lignende sager.

»Jeg er meget opmærksom på de sager, der har været med mine heste samt den indvirkning, det har haft på min familie, hestesporten og mig selv. Jeg vil gerne være en positiv skikkelse i hestesporten. Heste har været hele mit liv, og jeg skylder dem og denne fantastisk sport alt,« lyder det fra Baffert.

Betamethasone er et stof, der sprøjtes ind i led for at reducere smerte og hævelse. Og det er også det stof, man tidligere har fundet i Bafferts heste. Ved de lejligheder er han sluppet med en bøde og nægtet sig skyldig.

Bafferts rivaler har i stigende grad beskyldt ham for at systematisk snyde igennem årtier - og her bruger de blandt andet argumentet, at hans heste igennem hans karriere 30 gange er blevet testet positive for ulovlige stoffer.

Kentucky Derby blev afholdt for første gang i 1875 og har en stor plads i amerikansk historie.

Men nu Bafferts skandalesag kaste en grim skygge over løbet.