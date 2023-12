25. december udviklede sig til en vågent mareridt for BCM Gravelines-Dunkerque.

Den nordfranske basketball-klub så sin hjemmebane jævnet med jorden af en enorm brand, der ødelagde det store sportskompleks Sportica.

90 brandmænd kæmpede heroisk med flammerne, der bredte sig på grund af den kraftige vind. Men på trods af den store indsats, der indbefattede hjælp fra luften, og to, der kom lettere til skade, gik 40 års fransk sportshistorie op i flammer.

Du kan se en af de hjerteskærende videoer fra branden her i bunden af artiklen.

Redningsfolk gjorde alt, der stod i deres magt, men Sportica stod ikke til at redde. Foto: Bernard Barron/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Redningsfolk gjorde alt, der stod i deres magt, men Sportica stod ikke til at redde. Foto: Bernard Barron/AFP/Ritzau Scanpix

ALT i det store kompleks blev smadret. Svømmehallen, hvor branden opstod, et cafeteria, et styrketræningscenter, et træningsrum, baskethallen og en ny multisportshal, hvilket efterlader klubben i en voldsom choktilstand her i juletiden.

»Det er ikke til at tro, det er vores arbejdsredskab. Det er en katastrofe, hvis følger slet ikke kan måles. Det er helt uoverskuelige konsekvenser, det medfølger,« siger Hervé Beddeleem, administrerende direktør i BCM til RMC.

For at gøre ondt værre ligger BCM Gravelines-Dunkerque også til nedrykning i Frankrigs bedste basketball-række.

Heldigvis befandt ingen mennesker sig inde i komplekset, da Sportica brød ud i brand.

Den frygtelige hændelse har desuden fået Frankrigs sportsminister, Amélie Oudea-Castera, til at reagere.

Du kan se et billede af det, der er tilbage af hallen, her.